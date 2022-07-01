В результате ракетного удара по Одесской области разрушен подъезд девятиэтажного дома, погибло 10 человек

Ссылаясь на информацию оперативного командования "Юг", Братчук написал, что одна ракета попала в девятиэтажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В результате попадания ракеты полностью разрушен один подъезд многоквартирного дома, в магазине, который пристроен к нему, вспыхнул пожар на площади 20 м². Спасатели разбирают завалы.
"Уже оказана медицинская помощь семи раненым [жителям многоквартирного дома], среди которых три ребенка, – написал Братчук. – На базе отдыха возгорание не обнаружено, только разрушения. Есть пострадавшие, их количество уточняется".
В оперативном командовании "Юг" отметили, что ракетный удар был нанесен авиацией со стороны Черного моря.
Паблик "Х...евая Одесса" сообщил, что удар был такой силы, что в соседних домах вылетели окна.
По данным СМИ, ракетный удар по Одесской области оккупанты нанесли во время воздушной тревоги (она длилась с 00.10 до 00.56).
Еще две ракеты оккупанты выпустили по региону днем 30 июня, жертв и разрушений, по данным ОВА, не было.
Россия практически ежедневно наносит ракетные удары по югу Украины и, в частности, Одесской области.
В последние дни, в том числе 28-го и 29 июня, ударам подвергался Измаильский район.
Последний ракетный удар по Одесской области произошел после того, как после очередного удара по острову Змеиный (административно он входит в эту область) российские оккупанты были вынуждены его покинуть. После этого в Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что украинская армия полностью освободила регион от оккупантов.