Число погибших в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге возросло до 19 человек – ГСЧС

"По состоянию на 9.00 1 июля на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено шесть фрагментов тел. С начала работ обнаружено 28 фрагментов тел", – говорится в сообщении.
Всего в результате обстрела ТРЦ погибло 19 человек. 62 человека пострадало, из них 26 госпитализированы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".
28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о целенаправленной ракетной атаке оккупантов на ТЦ "Амстор" и показал соответствующее видео с камер наблюдения. До этого роспропаганда и минобороны РФ пытались отрицать прямое попадание российской ракеты в гражданский объект.