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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число погибших в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге возросло до 19 человек – ГСЧС

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Оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу 27 июня
Оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу 27 июня
Фото: EPA

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям выявила еще шесть фрагментов тел погибших в результате ракетного удара российской армии по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области. Об этом 1 июля сообщил пресс-центр ГСЧС в Telegram.

"По состоянию на 9.00 1 июля на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено шесть фрагментов тел. С начала работ обнаружено 28 фрагментов тел", – говорится в сообщении.

Всего в результате обстрела ТРЦ погибло 19 человек. 62 человека пострадало, из них 26 госпитализированы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".

28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о целенаправленной ракетной атаке оккупантов на ТЦ "Амстор" и показал соответствующее видео с камер наблюдения. До этого роспропаганда и минобороны РФ пытались отрицать прямое попадание российской ракеты в гражданский объект.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, Кременчуг, Амстор, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие
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