Число погибших в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге возросло до 19 человек – ГСЧС

"По состоянию на 9.00 1 июля на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено шесть фрагментов тел. С начала работ обнаружено 28 фрагментов тел", – говорится в сообщении.

Всего в результате обстрела ТРЦ погибло 19 человек. 62 человека пострадало, из них 26 госпитализированы.

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