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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил со Штайнмайером усиление оборонной поддержки Украины

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Штайнмайер и Зеленский обсудили оборонную помощь Германии Украине
Штайнмайер и Зеленский обсудили оборонную помощь Германии Украине
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом он написал в Twitter.

"Обсудили наращивание оборонной поддержки Украины. Ценим солидарность немецкого народа на нашем пути к ЕС и поддержку в противодействии агрессии. Поблагодарил за соболезнования в связи с бесчеловечной атакой на Кременчуг", – сообщил президент Украины.

Пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин в Twitter сообщила об итогах беседы.

"В телефонном разговоре Штайнмайер подчеркнул, что Германия твердо стоит на стороне Украины в знак солидарности, он выразил свое уважение президенту за героическую борьбу Украины против российского агрессора", – написала она.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

В июне в Украину доставили 12 САУ Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, Кременчуг, ФРГ, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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