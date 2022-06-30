Зеленский обсудил со Штайнмайером усиление оборонной поддержки Украины

"Обсудили наращивание оборонной поддержки Украины. Ценим солидарность немецкого народа на нашем пути к ЕС и поддержку в противодействии агрессии. Поблагодарил за соболезнования в связи с бесчеловечной атакой на Кременчуг", – сообщил президент Украины.

У розвиток діалогу з * провів перемовини з Франком-Вальтером #Штайнмайєром. Обговорили нарощування оборонної підтримки * . Цінуємо солідарність * народу на нашому шляху до #ЄС і підтримку в протидії агресії. Подякував за співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 30, 2022

Пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин в Twitter сообщила об итогах беседы.

"В телефонном разговоре Штайнмайер подчеркнул, что Германия твердо стоит на стороне Украины в знак солидарности, он выразил свое уважение президенту за героическую борьбу Украины против российского агрессора", – написала она.

Bundespräsident #Steinmeier hat heute seinen Dialog mit @ZelenskyyUa fortgesetzt. In dem Telefonat betonte Steinmeier, * stehe solidarisch fest an der Seite der Ukraine, er sprach dem Präsidenten seinen Respekt aus für den heldenhaften Kampf der * gegen den russischen Aggressor — Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) June 30, 2022