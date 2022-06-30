Зеленский обсудил со Штайнмайером усиление оборонной поддержки Украины

"Обсудили наращивание оборонной поддержки Украины. Ценим солидарность немецкого народа на нашем пути к ЕС и поддержку в противодействии агрессии. Поблагодарил за соболезнования в связи с бесчеловечной атакой на Кременчуг", – сообщил президент Украины.
У розвиток діалогу з * провів перемовини з Франком-Вальтером #Штайнмайєром. Обговорили нарощування оборонної підтримки * . Цінуємо солідарність * народу на нашому шляху до #ЄС і підтримку в протидії агресії. Подякував за співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 30, 2022
Пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин в Twitter сообщила об итогах беседы.
"В телефонном разговоре Штайнмайер подчеркнул, что Германия твердо стоит на стороне Украины в знак солидарности, он выразил свое уважение президенту за героическую борьбу Украины против российского агрессора", – написала она.
Bundespräsident #Steinmeier hat heute seinen Dialog mit @ZelenskyyUa fortgesetzt. In dem Telefonat betonte Steinmeier, * stehe solidarisch fest an der Seite der Ukraine, er sprach dem Präsidenten seinen Respekt aus für den heldenhaften Kampf der * gegen den russischen Aggressor— Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) June 30, 2022
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
В июне в Украину доставили 12 САУ Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов.