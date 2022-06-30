Джонсон объявил, что Британия выделяет еще £1 млрд на военную помощь Украине

Джонсон: Мы продолжим решительно поддерживать украинский народ, чтобы Путин потерпел поражение Фото: ЕРА

Это дополнительное финансирование "станет предвестником нового этапа в поддержке Украины международным сообществом", сказано в релизе.

Согласно сообщению, эта помощь будет направлена на создание "новых возможностей, включая сложные системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат".

"Это первый шаг, позволяющий Украине выйти за рамки доблестной защиты от незаконного российского вторжения и начать наступательные операции против российских сухопутных войск с целью восстановления суверенитета Украины", – говорится в релизе.

Оружие, оборудование и обучение, предоставляемые Великобританией, трансформируют защиту Украины от натиска российской агрессии, сказал Джонсон.

"И мы продолжим решительно поддерживать украинский народ, чтобы [президент РФ Владимир] Путин потерпел поражение в Украине", – добавил он.

Вместе с этим пакетом общая сумма военной помощи, предоставленной Великобританией Украине, составила £2,3 млрд, сообщили в британском правительстве. Эта поддержка "больше, чем у любой другой страны, кроме США", добавили авторы релиза.

Согласно сообщению, на сегодняшний день военная помощь Британии, уже переданная Украине, включает:

5 тыс. противотанковых ракет NLAW;

ракетные системы залпового огня большой дальности;

артиллерийские системы, в том числе самоходные установки 155-го калибра.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джонсона за помощь.

"Великобритания – наш настоящий друг и стратегический партнер. Ценим последовательную лидерскую поддержку Украины в противодействии российской агрессии", – написал он в Twitter.

Дякую Прем'єр-міністру * @BorisJohnson за виділення додаткового £1 млрд на безпекову допомогу * . Велика Британія — наш справжній друг і стратегічний партнер. Цінуємо послідовну лідерську підтримку * в протидії російській агресії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 30, 2022

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