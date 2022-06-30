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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон объявил, что Британия выделяет еще £1 млрд на военную помощь Украине

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Джонсон: Мы продолжим решительно поддерживать украинский народ, чтобы Путин потерпел поражение
Джонсон: Мы продолжим решительно поддерживать украинский народ, чтобы Путин потерпел поражение
Фото: ЕРА

Великобритания предоставит Украине военной помощи еще на £1 млрд (примерно $1,22 млрд). Об этом на саммите в Мадриде 30 июня сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон, информирует сайт правительства.

Это дополнительное финансирование "станет предвестником нового этапа в поддержке Украины международным сообществом", сказано в релизе.

Согласно сообщению, эта помощь будет направлена на создание "новых возможностей, включая сложные системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат".

"Это первый шаг, позволяющий Украине выйти за рамки доблестной защиты от незаконного российского вторжения и начать наступательные операции против российских сухопутных войск с целью восстановления суверенитета Украины", – говорится в релизе.

Оружие, оборудование и обучение, предоставляемые Великобританией, трансформируют защиту Украины от натиска российской агрессии, сказал Джонсон.

"И мы продолжим решительно поддерживать украинский народ, чтобы [президент РФ Владимир] Путин потерпел поражение в Украине", – добавил он.

Вместе с этим пакетом общая сумма военной помощи, предоставленной Великобританией Украине, составила £2,3 млрд, сообщили в британском правительстве. Эта поддержка "больше, чем у любой другой страны, кроме США", добавили авторы релиза.

Согласно сообщению, на сегодняшний день военная помощь Британии, уже переданная Украине, включает:

  • 5 тыс. противотанковых ракет NLAW;
  • ракетные системы залпового огня большой дальности;
  • артиллерийские системы, в том числе самоходные установки 155-го калибра.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джонсона за помощь.

"Великобритания – наш настоящий друг и стратегический партнер. Ценим последовательную лидерскую поддержку Украины в противодействии российской агрессии", – написал он в Twitter.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, Великобритания, военная помощь, РСЗО, артиллерия, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, война России против Украины
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