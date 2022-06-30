Больше ПВО, артиллерии и HIMARS. Байден объявил о выделении нового пакета оборонной помощи Украине на $800 млн

Байден сказал, что США предоставили Украине военной помощи на $7 млрд и намерены поддерживать страну столько, сколько потребуется Фото: ЕРА

"Мы объявляем о дополнительных $800 млн, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и амуниции, противобатарейные радары, дополнительную амуницию к ракетным системам HIMARS, которые мы уже предоставляем Украине", – сказал он .

По словам Байдена, HIMARS Украине предоставят и другие страны.

США предоставили Украине военной помощи на $7 млрд и намерены поддерживать страну столько, сколько потребуется, добавил он.

США уже отправили Украине четыре установки HIMARS, способные вести огонь на расстоянии свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами, сообщал СNN, ссылаясь на слова представителя минобороны США. Прибытие HIMARS 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. В Пентагоне анонсировали, что еще четыре такие системы страна получит к середине июля.

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