Больше ПВО, артиллерии и HIMARS. Байден объявил о выделении нового пакета оборонной помощи Украине на $800 млн

"Мы объявляем о дополнительных $800 млн, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и амуниции, противобатарейные радары, дополнительную амуницию к ракетным системам HIMARS, которые мы уже предоставляем Украине", – сказал он .
По словам Байдена, HIMARS Украине предоставят и другие страны.
США предоставили Украине военной помощи на $7 млрд и намерены поддерживать страну столько, сколько потребуется, добавил он.
США уже отправили Украине четыре установки HIMARS, способные вести огонь на расстоянии свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами, сообщал СNN, ссылаясь на слова представителя минобороны США. Прибытие HIMARS 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. В Пентагоне анонсировали, что еще четыре такие системы страна получит к середине июля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Резников 9 июня подчеркивал, что Украине необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, получить боевые самолеты и средства ПВО для защиты неба.
В Минобороны считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, для украинской победы над Россией в числе прочего вооружения требуется 300 РСЗО.