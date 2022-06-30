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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Больше ПВО, артиллерии и HIMARS. Байден объявил о выделении нового пакета оборонной помощи Украине на $800 млн

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Байден сказал, что США предоставили Украине военной помощи на $7 млрд и намерены поддерживать страну столько, сколько потребуется
Байден сказал, что США предоставили Украине военной помощи на $7 млрд и намерены поддерживать страну столько, сколько потребуется
Фото: ЕРА

США предоставят Украине еще один пакет оборонной помощи Украине на $800 млн. Об этом 30 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде заявил президент США Джо Байден, трансляцию вел "Голос Америки".

"Мы объявляем о дополнительных $800 млн, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и амуниции, противобатарейные радары, дополнительную амуницию к ракетным системам HIMARS, которые мы уже предоставляем Украине", – сказал он . 

По словам Байдена, HIMARS Украине предоставят и другие страны. 

США предоставили Украине военной помощи на $7 млрд и намерены поддерживать страну столько, сколько потребуется, добавил он. 

США уже отправили Украине четыре установки HIMARS, способные вести огонь на расстоянии свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами, сообщал СNN, ссылаясь на слова представителя минобороны США. Прибытие HIMARS 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. В Пентагоне анонсировали, что еще четыре такие системы страна получит к середине июля

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Резников 9 июня подчеркивал, что Украине необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, получить боевые самолеты и средства ПВО для защиты неба.

В Минобороны считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, для украинской победы над Россией в числе прочего вооружения требуется 300 РСЗО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Джо Байден, ПВО, военная помощь, артиллерия, саммит НАТО, HIMARS
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