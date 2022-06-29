"Успешно работают на передовой". Залужный похвалил польские САУ Krab

Контекст:

AHS Krab – польская национальная САУ. При ее производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90, для шасси – южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola. Максимальная дальность стрельбы САУ Krab составляет 40 км с базовым боекомплектом. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.

В конце мая – начале июня польские СМИ, в частности Polskie Radio и Dzennik, сообщали, что Польша передала Украине 18 гаубиц Krab и намерена изготовить и продать еще несколько десятков.

7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита на Huta Stalowa Wola объявил о подписании между Украиной и Польшей контракта о поставках оружия. Он отметил, что это "один из крупнейших, если не самый крупный", контракт на экспорт вооружений из Польши за последние 30 лет. В сообщении прямо не упоминались САУ Krab, но именно они были на фотографиях с завода, которыми пресс-служба Моравецкого проиллюстрировала новость о его визите.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников отчитался, что польские САУ Krab готовы к выполнению задач на фронте. По словам главы Минобороны, после орудий М777 и FH70, САУ Caesar и М109А3 это пятый вид артиллерии калибра 155 мм, который Украине удалось привлечь.