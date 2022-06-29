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"Успешно работают на передовой". Залужный похвалил польские САУ Krab

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САУ Krab способны поражать цели на расстоянии до 40 км, отметил Залужный
САУ Krab способны поражать цели на расстоянии до 40 км, отметил Залужный
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Польские самоходные артиллерийские установки (САУ) AHS Krab "успешно работают на передовой".

Об этом 29 июня в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

"САУ AHS Krab – это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку. Максимальная скорострельность пушки составляет шесть выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет два выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км", – поделился характеристиками САУ Залужный.

Главнокомандующий от имени ВСУ поблагодарил народ Польши "за действенную поддержку и помощь".

"Мы чувствуем ваше надежное плечо", – резюмировал Залужный.

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=342695911359234&set=a.225687776393382&type=3

Контекст:

AHS Krab – польская национальная САУ. При ее производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90, для шасси – южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola. Максимальная дальность стрельбы САУ Krab составляет 40 км с базовым боекомплектом. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.

В конце мая – начале июня польские СМИ, в частности Polskie Radio и Dzennik, сообщали, что Польша передала Украине 18 гаубиц Krab и намерена изготовить и продать еще несколько десятков.

7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита на Huta Stalowa Wola объявил о подписании между Украиной и Польшей контракта о поставках оружия. Он отметил, что это "один из крупнейших, если не самый крупный", контракт на экспорт вооружений из Польши за последние 30 лет. В сообщении прямо не упоминались САУ Krab, но именно они были на фотографиях с завода, которыми пресс-служба Моравецкого проиллюстрировала новость о его визите.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников отчитался, что польские САУ Krab готовы к выполнению задач на фронте. По словам главы Минобороны, после орудий М777 и FH70САУ Caesar и М109А3 это пятый вид артиллерии калибра 155 мм, который Украине удалось привлечь.

Теги: Украина, Польша, оружие, вооружение, военная помощь, артиллерия, ВСУ, Валерий Залужный
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