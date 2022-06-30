Беларусь отправила партию боеприпасов для российских оккупационных войск – Генштаб ВСУ

Об этом 30 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"Белорусская власть продолжает предоставлять помощь России в ведении войны против Украины. По нашим данным, на прошлой неделе противник двумя железнодорожными эшелонами отправил очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск России. Соответственно, эти боеприпасы будут применены против наших защитников", – сказал Громов.

В то же время, по его словам, признаков создания ударных группировок на границе с Беларусью нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)