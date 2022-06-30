Беларусь отправила партию боеприпасов для российских оккупационных войск – Генштаб ВСУ

Об этом 30 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
"Белорусская власть продолжает предоставлять помощь России в ведении войны против Украины. По нашим данным, на прошлой неделе противник двумя железнодорожными эшелонами отправил очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск России. Соответственно, эти боеприпасы будут применены против наших защитников", – сказал Громов.
В то же время, по его словам, признаков создания ударных группировок на границе с Беларусью нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
26 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси.
В тот же день Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.