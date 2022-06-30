Украина способна переломить ситуацию в войне в этом году и оттеснить войска РФ на позиции 24 февраля – Джонсон

Джонсон: Если вам нужны доказательства удивительной способности украинцев отбросить россиян, то посмотрите, что произошло сегодня на острове Змеиный Фото: ЕРА

"Я думаю, что у них есть потенциал, чтобы повернуть все вспять. Мы видели, что может сделать Украина, чтобы отбросить русских назад. Мы видели, что они сделали вокруг Киева, вокруг Харькова и теперь на острове Змеиный. Я думаю, что самое правильное для нас – это продолжать следовать курсом, который наметил НАТО, независимо от того, насколько это трудно", – сказал Джонсон.

Он напомнил о своем визите в Киев перед саммитами лидеров НАТО и G7, которые прошли на этой неделе.

"Я ездил в Украину перед тем, как начался этот ряд саммитов, именно для того, чтобы понять, каково видение у [президента Украины Владимира] Зеленского и украинской власти. И они действительно видят способ, как изменить динамику войны в этом году, даже в ближайшие месяцы. И поэтому теперь важно помогать, насколько мы можем, чтобы Украина удержалась, – добавил Джонсон. – Мы считаем, что у них действительно есть возможность отбросить русских и вернуть их на позиции, существовавшие до 24 февраля. Это, безусловно, то, что Владимир хочет сделать, и он наметил план, как это сделать".

Премьер Британии отметил, что поставки реактивных систем залпового огня имеют особое значение для Украины в этой ситуации.

"Я поражен тем, как украинцы эффективно учатся их использовать", – добавил он.

Джонсон также сказал, что доволен тем, что Великобритания выделяет дополнительный £1 млрд на военную помощь Украине.

"И если вам нужны доказательства удивительной способности украинцев дать отпор, преодолеть трудности и отбросить россиян, то посмотрите, что произошло сегодня на острове Змеиный, где Россия была вынуждена уступить позиции", – добавил премьер Британии.