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Украина способна переломить ситуацию в войне в этом году и оттеснить войска РФ на позиции 24 февраля – Джонсон

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Джонсон: Если вам нужны доказательства удивительной способности украинцев отбросить россиян, то посмотрите, что произошло сегодня на острове Змеиный
Джонсон: Если вам нужны доказательства удивительной способности украинцев отбросить россиян, то посмотрите, что произошло сегодня на острове Змеиный
Фото: ЕРА

У высшего военно-политического руководства Украины есть реалистичный план, чтобы переломить ситуацию в войне в этом году. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 30 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, трансляцию вела The Telegraph.

"Я думаю, что у них есть потенциал, чтобы повернуть все вспять. Мы видели, что может сделать Украина, чтобы отбросить русских назад. Мы видели, что они сделали вокруг Киева, вокруг Харькова и теперь на острове Змеиный. Я думаю, что самое правильное для нас – это продолжать следовать курсом, который наметил НАТО, независимо от того, насколько это трудно", – сказал Джонсон.

Он напомнил о своем визите в Киев перед саммитами лидеров НАТО и G7, которые прошли на этой неделе.

"Я ездил в Украину перед тем, как начался этот ряд саммитов, именно для того, чтобы понять, каково видение у [президента Украины Владимира] Зеленского и украинской власти. И они действительно видят способ, как изменить динамику войны в этом году, даже в ближайшие месяцы. И поэтому теперь важно помогать, насколько мы можем, чтобы Украина удержалась, – добавил Джонсон. – Мы считаем, что у них действительно есть возможность отбросить русских и вернуть их на позиции, существовавшие до 24 февраля. Это, безусловно, то, что Владимир хочет сделать, и он наметил план, как это сделать".

Премьер Британии отметил, что поставки реактивных систем залпового огня имеют особое значение для Украины в этой ситуации.

"Я поражен тем, как украинцы эффективно учатся их использовать", – добавил он.

Джонсон также сказал, что доволен тем, что Великобритания выделяет дополнительный £1 млрд на военную помощь Украине.

"И если вам нужны доказательства удивительной способности украинцев дать отпор, преодолеть трудности и отбросить россиян, то посмотрите, что произошло сегодня на острове Змеиный, где Россия была вынуждена уступить позиции", – добавил премьер Британии.

Контекст:

27 июня Зеленский, обращаясь к лидерам G7, призвал сделать все возможное, чтобы положить конец российскому вторжению в Украину до конца года.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. По его оценке, до конца года активные боевые действия сойдут практически на нет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Великобритания, военная помощь, Борис Джонсон, война России против Украины, саммит НАТО
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