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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Уничтожено" техники больше, чем было на вооружении ВСУ. Журналисты поймали минобороны РФ на лжи об "успехах" в Украине

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По подсчетам минобороны РФ, все украинские Bayraktar уже уничтожены. А они летают и летают
По подсчетам минобороны РФ, все украинские Bayraktar уже уничтожены. А они летают и летают
Фото: mil.gov.ua

Российские военные путаются в украинской географии, по несколько раз отчитываются о "взятии" одних и тех же населенных пунктов и явно завышают количество уничтоженной военной техники ВСУ. Об этом говорится в исследовании российского издания "Проект", опубликованном 30 июня.

Журналисты проанализировали все заявления представителя минобороны РФ Игоря Конашенкова, который ежедневно озвучивает официальную информацию о "победах" оккупантов.

Анализ показал, что суммарные потери, которые российская армия якобы нанесла ВСУ в ходе полномасштабного вторжения, заметно превышают количество военной техники, находившейся в распоряжении Украины до войны – даже с учетом поставок от западных партнеров.

Если верить МО РФ, Украина на данный момент с запасом лишилась всех своих самолетов, беспилотников Bayraktar и бронемашин. В частности, к 26 июня Конашенков отчитался об уничтожении более 3800 бронированных машин, включая танки.

При этом само минобороны РФ, пишет "Проект", до начала вторжения оценивало общую численность бронемашин Украины в 2416 единиц. По оценкам издания, еще около 700 машин к середине мая Украине могли поставить западные союзники, но "потери" все равно заметно превышают количество бронетехники, которое потенциально могло бы стоять на вооружении ВСУ.

По данным Defence Express, которые приводят исследователи, Турция могла поставить Украине 62 беспилотника Bayraktar, из которых 37 были законтрактованы на 2021 год, еще 25 – на "последующие периоды". Однако минобороны РФ в сумме объявило уже о 84 уничтоженных украинских Bayraktar.

О полной ликвидации украинской авиации (как и ПВО) Конашенков отчитывался уже несколько раз. По состоянию на 26 июня в сумме он сообщил о 215 уничтоженных украинских военных самолетах.

Однако, по оценке МО РФ, Украина располагала только 152 такими машинами. "Проект" оценивает количество самолетов у ВСУ в максимально возможные 199 единиц (из которых 61 учебный, 35 транспортных, пять специальных и только 98 боевых), но и это количество в минобороны РФ давно превзошли. Издание отмечает, что о каких-либо поставках военных самолетов в Украину за эти четыре месяца официально не сообщалось.

"Проект" также обратил внимание на формулировки "районы скопления живой силы и техники" и "опорные пункты", которые часто встречаются в сводках МО РФ в качестве пораженных украинских целей. За первые 100 дней войны РФ, по подсчетам журналистов, сообщила об уничтожении 39 тыс. таких объектов.

При этом общее количество уничтоженной техники ВСУ, согласно пресс-релизам МО РФ, составляет 9715 единиц, а число погибших украинских военных – 40 тыс. человек. Обе цифры журналисты на основе анализа считают преувеличенными. Но даже если взять их в расчет, выходит, что каждое уничтоженное "скопление живой силы и техники" либо "опорный пункт" – это в среднем один погибший военнослужащий и четверть единицы техники.

Кроме того, как подсчитали журналисты, про взятие под контроль 25 населенных пунктов Конашенков сообщал как минимум дважды. Четырежды сообщалось о взятии города Кременная, трижды о захвате населенных пунктов Боровеньки, Тарамчук и Новомайорское. Кроме того, в отчетах МО РФ иногда встречались несуществующие топонимы.

Контекст:

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".

Командующий логистикой командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Карпенко 18 июня заявил, что ВСУ потеряли в ходе войны около 1300 БМП, 400 танков и 700 артсистем – до 50% имевшейся в наличии тяжелой техники.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович 20 июня оценил потери ВСУ в войне с Россией в 10 тыс. убитыми и 30 тыс. ранеными.

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