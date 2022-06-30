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Швеция поставит Украине противотанковое оружие

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Швеция пятый раз предоставит военную помощь Украине
Швеция пятый раз предоставит военную помощь Украине
Фото: depositphotos.com

Швеция планирует отправить Украине дополнительную военную помощь на сумму 500 млн шведских крон ($48,6 млн). Об этом сообщила пресс-служба правительства Швеции.

"Поддержка состоит из запрошенного Украиной оборудования, такого как противотанковое оружие, вспомогательное вооружение и оборудование для разминирования. В общей сложности эта поддержка составляет около 500 млн шведских крон", – говорится в сообщении.

Ранее Швеция уже четыре раза принимала решение передать военную технику, такую как бронебойные снаряды, средства индивидуальной защиты, ежедневные порции продуктов питания, оборудование для разминирования, противотанковое оружие, огнестрельное оружие и другое.

Также Швеция уже выделяла Украине 500 и 577 млн шведских крон ($56 млн) соответственно в фонд украинского центрального банка для обороны Украины и еще 110 млн шведских крон ($10,7 млн) в фонд НАТО для поддержки украинских Вооруженных сил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Швеция, вооружение, военная техника, война России против Украины
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