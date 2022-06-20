Австралия предоставила Украине четыре бронетранспортера – минобороны

Отмечается, что они покинули базу ВВС Великобритании Эмберли на прошлой неделе.

"Эти четыре машины являются первыми из 14 M113AS4, предоставленных Австралией. Пакет военной помощи правительства Австралии включает поддержку на сумму более 285 млн австралийских долларов (почти $200 млн), включая защищенные мобильные машины Bushmaster, гаубицы M777; противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и ряд личного снаряжения", – говорится в сообщении.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подчеркнул, что Австралия, как и многие страны, осуждает продолжающуюся необоснованную агрессию России против Украины.

"Наш народ поддерживает Украину с самого начала этого незаконного конфликта, и мы гордимся тем, что можем предоставить доступ к значительным возможностям, таким как бронетранспортеры, которые прибыли на прошлой неделе", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)