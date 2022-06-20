ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Австралия предоставила Украине четыре бронетранспортера – минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бронетранспортеры отправили на прошлой неделе
Бронетранспортеры отправили на прошлой неделе
Фото: images.defence.gov.au

Австралия предоставила Украине четыре бронетранспортера M113AS4. Об этом сообщила пресс-служба минобороны страны 19 июня.

Отмечается, что они покинули базу ВВС Великобритании Эмберли на прошлой неделе.

"Эти четыре машины являются первыми из 14 M113AS4, предоставленных Австралией. Пакет военной помощи правительства Австралии включает поддержку на сумму более 285 млн австралийских долларов (почти $200 млн), включая защищенные мобильные машины Bushmaster, гаубицы M777; противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и ряд личного снаряжения", – говорится в сообщении.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подчеркнул, что Австралия, как и многие страны, осуждает продолжающуюся необоснованную агрессию России против Украины.

"Наш народ поддерживает Украину с самого начала этого незаконного конфликта, и мы гордимся тем, что можем предоставить доступ к значительным возможностям, таким как бронетранспортеры, которые прибыли на прошлой неделе", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. 

Под председательством министра обороны США Ллойда Остина прошло уже три встречи Консультативной группы по вопросам обороны Украины, в последней приняли участие около 50 стран, в том числе и Австралия.

В преддверии третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 15 июня в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что третья встреча группы подтвердила готовность партнеров предоставить Украины больше оружия для противостояния российской агрессии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Австралия, военная техника, военная помощь, бронетранспортер, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
"Ты мечта", "47 лет и идеальная форма". Лонгория снялась в бикини. Фото
"Ты мечта", "47 лет и идеальная форма". Лонгория снялась в бикини. Фото
"Ошибка в третьем предложении. А так все верно". Арестович оригинально поздравил медиков с профессиональным праздником
"Ошибка в третьем предложении. А так все верно". Арестович оригинально поздравил медиков с профессиональным праздником
  Лопес во время выступления в Лос-Анджелесе представила свою 14-летнюю дочь как небинарную персону. Видео
  Лопес во время выступления в Лос-Анджелесе представила свою 14-летнюю дочь как небинарную персону. Видео
"Маленький кордуплик". В сети обсуждают фото звезды сериала "Танька и Володька" Песик с ребенком на руках
"Маленький кордуплик". В сети обсуждают фото звезды сериала "Танька и Володька" Песик с ребенком на руках
"Нивелирует мою работу". Пес Патрон раскритиковал мультфильм, в котором анонимные создатели изобразили его танцующим возле мин
"Нивелирует мою работу". Пес Патрон раскритиковал мультфильм, в котором анонимные создатели изобразили его танцующим возле мин
"Украинцы, я с вами". Майк Тайсон записал видео в поддержку Украины
"Украинцы, я с вами". Майк Тайсон записал видео в поддержку Украины
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе
Галкин показал, с кем отпраздновал свое 46-летие в Израиле
Галкин показал, с кем отпраздновал свое 46-летие в Израиле
"Наша с мамой гордость". Горбунов показал сыновей – пятилетнего Ивана и 10-месячного Даниила
"Наша с мамой гордость". Горбунов показал сыновей – пятилетнего Ивана и 10-месячного Даниила
"У меня было два папы". Дорофеева показала своего отчима
"У меня было два папы". Дорофеева показала своего отчима
Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео
Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (146269)
2
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева (125353)
3
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе (84822)
4
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (65541)
5
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко (57521)
6
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы (48926)
7
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению (30777)
8
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем (26064)
 
 
 
 