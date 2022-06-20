Австралия предоставила Украине четыре бронетранспортера – минобороны

Отмечается, что они покинули базу ВВС Великобритании Эмберли на прошлой неделе.
"Эти четыре машины являются первыми из 14 M113AS4, предоставленных Австралией. Пакет военной помощи правительства Австралии включает поддержку на сумму более 285 млн австралийских долларов (почти $200 млн), включая защищенные мобильные машины Bushmaster, гаубицы M777; противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и ряд личного снаряжения", – говорится в сообщении.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подчеркнул, что Австралия, как и многие страны, осуждает продолжающуюся необоснованную агрессию России против Украины.
"Наш народ поддерживает Украину с самого начала этого незаконного конфликта, и мы гордимся тем, что можем предоставить доступ к значительным возможностям, таким как бронетранспортеры, которые прибыли на прошлой неделе", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Под председательством министра обороны США Ллойда Остина прошло уже три встречи Консультативной группы по вопросам обороны Украины, в последней приняли участие около 50 стран, в том числе и Австралия.
В преддверии третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 15 июня в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что третья встреча группы подтвердила готовность партнеров предоставить Украины больше оружия для противостояния российской агрессии.