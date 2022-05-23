В Австралии "зеленые" победили на парламентских выборах и привели к присяге нового премьер-министра

59-летний Альбанезе, Лейбористская партия которого накануне победила на выборах, обязался бороться с изменением климата и инфляцией, а также обещал провести референдум по вопросу о предоставлении коренным народам Австралии закрепленного права голоса при разработке национальной политики.
В своей программе он делает акцент на социальной поддержке и равенстве, приводя в пример собственную биографию.
"О нашей великой стране многое говорит тот факт, что сын матери-одиночки, получающей пенсию по инвалидности, выросший в социальном жилье, может сегодня вечером выступить перед вами в качестве премьер-министра Австралии", – заявил новый премьер.
Бывший премьер Скотт Моррисон, проигравший выборы, поздравил Альбанезе и признал, что потерял популярность избирателей, потому что был "немного бульдозером", пишет CNN. Вероятно, он имеет в виду непопулярные меры во время пандемии и принятое его кабинетом решение строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Великобританией, а не покупать их во Франции.
Эксперты рассказали телеканалу, что австралийцы сделали резкий разворот от консерваторов к "зеленым".
"Миллионы австралийцев поставили климат на первое место. Пришло время для радикальной перезагрузки", — отметили они.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон первым из мировых лидеров поздравил Альбанезе с победой на выборах в Австралии. Он сообщил, что с нетерпением ждет возможности работать с ним в рамках соглашений о свободной торговле и в рамках оборонного альянса AUKUS, заключенного Австралией, США и Великобританией.
I spoke to @AlboMP to congratulate him on his election win.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 23, 2022
We agreed on the vital importance and the exciting opportunities that our AUKUS partnership brings.
We discussed the strong alignment between our joint agendas, covering global security, climate change and trade.
15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем. Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии.
Новое партнерство фактически сорвало сделку 2016 года между Австралией и французской судостроительной группой Naval Group по строительству до 12 обычных подлодок, отмечает Bloomberg.
Из-за этого между Францией и Австралией обострились отношения. В частности, Франция 17 сентября отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за AUKUS в связи с "исключительной серьезностью заявлений" Вашингтона и Канберры.