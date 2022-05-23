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В Австралии "зеленые" победили на парламентских выборах и привели к присяге нового премьер-министра

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Лидер лейбористов Альбанезе сменил консерватора Скотта Моррисона
Лидер лейбористов Альбанезе сменил консерватора Скотта Моррисона
Фото: ЕРА

Новый премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе 23 мая принял присягу, трансляция велась в Facebook политика.

59-летний Альбанезе, Лейбористская партия которого накануне победила на выборах, обязался бороться с изменением климата и инфляцией, а также обещал провести референдум по вопросу о предоставлении коренным народам Австралии закрепленного права голоса при разработке национальной политики.

В своей программе он делает акцент на социальной поддержке и равенстве, приводя в пример собственную биографию.

"О нашей великой стране многое говорит тот факт, что сын матери-одиночки, получающей пенсию по инвалидности, выросший в социальном жилье, может сегодня вечером выступить перед вами в качестве премьер-министра Австралии", – заявил новый премьер.

Бывший премьер Скотт Моррисон, проигравший выборы, поздравил Альбанезе и признал, что потерял популярность избирателей, потому что был "немного бульдозером", пишет CNN. Вероятно, он имеет в виду непопулярные меры во время пандемии и принятое его кабинетом решение строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Великобританией, а не покупать их во Франции.

Эксперты рассказали телеканалу, что австралийцы сделали резкий разворот от консерваторов к "зеленым".

"Миллионы австралийцев поставили климат на первое место. Пришло время для радикальной перезагрузки", — отметили они.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон первым из мировых лидеров поздравил Альбанезе с победой на выборах в Австралии. Он сообщил, что с нетерпением ждет возможности работать с ним в рамках соглашений о свободной торговле и в рамках оборонного альянса AUKUS, заключенного Австралией, США и Великобританией.

Через несколько часов после присяги Альбанезе вылетел в Японию, где 24 мая состоится саммит QUAD – четырехстороннего консультативного механизма по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В QUAD входят США, Австралия, Индия и Япония.

Контекст:

15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем. Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии.

Новое партнерство фактически сорвало сделку 2016 года между Австралией и французской судостроительной группой Naval Group по строительству до 12 обычных подлодок, отмечает Bloomberg.

Из-за этого между Францией и Австралией обострились отношения. В частности, Франция 17 сентября отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за AUKUS в связи с "исключительной серьезностью заявлений" Вашингтона и Канберры.

Теги: США, Франция, климат, Япония, Австралия, Борис Джонсон, саммит, Лейбористская партия, премьер-министр, Скотт Моррисон
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