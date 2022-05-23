В Австралии "зеленые" победили на парламентских выборах и привели к присяге нового премьер-министра

59-летний Альбанезе, Лейбористская партия которого накануне победила на выборах, обязался бороться с изменением климата и инфляцией, а также обещал провести референдум по вопросу о предоставлении коренным народам Австралии закрепленного права голоса при разработке национальной политики.

В своей программе он делает акцент на социальной поддержке и равенстве, приводя в пример собственную биографию.

"О нашей великой стране многое говорит тот факт, что сын матери-одиночки, получающей пенсию по инвалидности, выросший в социальном жилье, может сегодня вечером выступить перед вами в качестве премьер-министра Австралии", – заявил новый премьер.

Бывший премьер Скотт Моррисон, проигравший выборы, поздравил Альбанезе и признал, что потерял популярность избирателей, потому что был "немного бульдозером", пишет CNN. Вероятно, он имеет в виду непопулярные меры во время пандемии и принятое его кабинетом решение строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Великобританией, а не покупать их во Франции.

Эксперты рассказали телеканалу, что австралийцы сделали резкий разворот от консерваторов к "зеленым".

"Миллионы австралийцев поставили климат на первое место. Пришло время для радикальной перезагрузки", — отметили они.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон первым из мировых лидеров поздравил Альбанезе с победой на выборах в Австралии. Он сообщил, что с нетерпением ждет возможности работать с ним в рамках соглашений о свободной торговле и в рамках оборонного альянса AUKUS, заключенного Австралией, США и Великобританией.

I spoke to @AlboMP to congratulate him on his election win.



We agreed on the vital importance and the exciting opportunities that our AUKUS partnership brings.



We discussed the strong alignment between our joint agendas, covering global security, climate change and trade. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 23, 2022

Через несколько часов после присяги Альбанезе вылетел в Японию, где 24 мая состоится саммит QUAD – четырехстороннего консультативного механизма по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В QUAD входят США, Австралия, Индия и Япония.



