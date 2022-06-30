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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка назвала ключевой фактор битвы на востоке Украины

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У оккупантов есть отдельные успехи под Лисичанском, но ВСУ удерживают город
У оккупантов есть отдельные успехи под Лисичанском, но ВСУ удерживают город
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Способность Вооруженных сил Украины вести затяжные бои с последующим отходом на более выгодные позиции будет оставаться ключевым фактором военной кампании на Донбассе. Об этом заявила 30 июня в Twitter пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В британском оборонном ведомстве отмечают, что украинские войска продолжают удерживать позиции в городе Лисичанск Луганской области.

"Русские войска продолжают осуществлять попытки ползучего окружения с попаснянского направления, устраняя необходимость форсирования реки Северский Донец на этом участке", – говорится в сообщении.

Текущие наземные боевые действия, по оценкам британской разведки, сосредоточены сейчас вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, что в 10 км к юго-западу от центра.

Отмечается, что на оперативном уровне российские силы продолжают добиваться ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских защитников в северной части Донецкой области за счет наступления из Изюма.

"Весьма вероятно, что способность украинских сил продолжать боевые действия, затягивая бои, а затем в надлежащем порядке отводить войска до того, как они попадут в окружение, по-прежнему будет ключевым фактором в исходе кампании", – резюмируют в минобороны Великобритании.

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

20 июня Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком. Глава областной военной администрации Сергей Гайдай 30 июня заявил, что оккупанты бросили практически все свои силы на захват Лисичанска, город обстреливается из всех имеющихся видов вооружения.

Теги: Великобритания, Донбасс, Лисичанск, ВСУ
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