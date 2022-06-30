Британская разведка назвала ключевой фактор битвы на востоке Украины

У оккупантов есть отдельные успехи под Лисичанском, но ВСУ удерживают город Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В британском оборонном ведомстве отмечают, что украинские войска продолжают удерживать позиции в городе Лисичанск Луганской области.

"Русские войска продолжают осуществлять попытки ползучего окружения с попаснянского направления, устраняя необходимость форсирования реки Северский Донец на этом участке", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 June 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/RkEw9ka5F9 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 30, 2022

Текущие наземные боевые действия, по оценкам британской разведки, сосредоточены сейчас вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, что в 10 км к юго-западу от центра.

Отмечается, что на оперативном уровне российские силы продолжают добиваться ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских защитников в северной части Донецкой области за счет наступления из Изюма.

"Весьма вероятно, что способность украинских сил продолжать боевые действия, затягивая бои, а затем в надлежащем порядке отводить войска до того, как они попадут в окружение, по-прежнему будет ключевым фактором в исходе кампании", – резюмируют в минобороны Великобритании.