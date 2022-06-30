Британская разведка назвала ключевой фактор битвы на востоке Украины

В британском оборонном ведомстве отмечают, что украинские войска продолжают удерживать позиции в городе Лисичанск Луганской области.
"Русские войска продолжают осуществлять попытки ползучего окружения с попаснянского направления, устраняя необходимость форсирования реки Северский Донец на этом участке", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 June 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 30, 2022
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Текущие наземные боевые действия, по оценкам британской разведки, сосредоточены сейчас вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, что в 10 км к юго-западу от центра.
Отмечается, что на оперативном уровне российские силы продолжают добиваться ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских защитников в северной части Донецкой области за счет наступления из Изюма.
"Весьма вероятно, что способность украинских сил продолжать боевые действия, затягивая бои, а затем в надлежащем порядке отводить войска до того, как они попадут в окружение, по-прежнему будет ключевым фактором в исходе кампании", – резюмируют в минобороны Великобритании.
(5/5)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 30, 2022
It is highly likely that Ukrainian forces’ ability to continue fighting delaying battles, and then withdraw troops in good order before they are encircled, will continue to be a key factor in the outcome of the campaign.
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком. Глава областной военной администрации Сергей Гайдай 30 июня заявил, что оккупанты бросили практически все свои силы на захват Лисичанска, город обстреливается из всех имеющихся видов вооружения.