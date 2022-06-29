Гайдай: Ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке месяц назад

Гайдай: Оккупанты не останавливаются ни перед чем Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"Ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города, когда начинает возгораться дом за домом. Оккупанты не останавливаются ни перед чем. Однажды в Северодонецке, когда они не могли в течение долгого периода продвинуться дальше, выпустили по одному из перекрестков города около 200 снарядов из разных видов вооружения, превратив в пепел несколько домов. Вот такая цена "русского мира", – отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что противник продолжает наступление в направлении Волчеяровка – Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск.

Вчера враг также вел обстрел в направлении Спорного на админгранице Луганской и Донецкой областей, однако вынужден был отойти.

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