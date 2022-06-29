Гайдай: Ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке месяц назад

"Ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города, когда начинает возгораться дом за домом. Оккупанты не останавливаются ни перед чем. Однажды в Северодонецке, когда они не могли в течение долгого периода продвинуться дальше, выпустили по одному из перекрестков города около 200 снарядов из разных видов вооружения, превратив в пепел несколько домов. Вот такая цена "русского мира", – отметил глава ОВА.
Он подчеркнул, что противник продолжает наступление в направлении Волчеяровка – Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск.
Вчера враг также вел обстрел в направлении Спорного на админгранице Луганской и Донецкой областей, однако вынужден был отойти.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Сейчас бои ведутся в районе Лисичанска, расположенного рядом с Северодонецком.