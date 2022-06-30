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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Попытки наступления на Харьков подтверждают, что Кремль не намерен ограничиваться захватом Донбасса – Институт исследования войны

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ISW: РФ также пытается организовать прямое наступление на Бахмут и Славянск, но без значительных успехов
ISW: РФ также пытается организовать прямое наступление на Бахмут и Славянск, но без значительных успехов
Фото: ЕРА

Продолжающиеся российские наступательные операции вокруг Харькова расходуют и без того ограниченные ресурсы РФ ради чрезвычайно скромных приобретений, об этом в оперативной сводке пишет американский Институт исследования войны.

Анализируя ход боевых действий за последние сутки, институт констатирует, что пока это приводит только к истощению живой силы и техники, возможно, за счет наступательной мощи на других направлениях.

Основной наступательный удар оккупантов сейчас наносится в районе Лисичанска Луганской области, а также к востоку от Бахмута вдоль шоссе Е40, где уже несколько дней РФ пытается организовать прямое наступление на Бахмут. Также агрессор продолжает атаковать Славянск с северо-запада в районе границы Харьковской и Донецкой областей, но значительных успехов не добился, сообщают в ISW.

На юге Украины РФ сосредоточена на укреплении обороны оккупированных территорий. Внимание американских аналитиков привлекла ускоренная подготовка к так называемым референдумам, Москва, возможно, "приступила к подготовке поглощения Херсонской и Запорожской областей в формате "Таврической губернии", существовавшей до 1917 года", говорится в сводке.

У экспертов ISW вызывает значительные опасения информация о возможно готовящейся провокации на Запорожской АЭС, в результате которой оккупанты могут обвинить Украину в ненадлежащем обращении с ядерными установками.

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

20 июня глава областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

30 июня в Telegram он сообщил, что РФ бросила практически все свои силы на захват Лисичанска. "В городе тяжело найти безопасное место. Люди мечтают хотя бы о получасе тишины, но оккупанты не останавливаются, обстреливая из всех имеющихся видов вооружения", – написал Гайдай.

Теги: Россия, Харьков, Славянск, Херсонская область, Запорожская область, Лисичанск, война России против Украины, Бахмут
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