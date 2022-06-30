Попытки наступления на Харьков подтверждают, что Кремль не намерен ограничиваться захватом Донбасса – Институт исследования войны

ISW: РФ также пытается организовать прямое наступление на Бахмут и Славянск, но без значительных успехов Фото: ЕРА

Анализируя ход боевых действий за последние сутки, институт констатирует, что пока это приводит только к истощению живой силы и техники, возможно, за счет наступательной мощи на других направлениях.

Основной наступательный удар оккупантов сейчас наносится в районе Лисичанска Луганской области, а также к востоку от Бахмута вдоль шоссе Е40, где уже несколько дней РФ пытается организовать прямое наступление на Бахмут. Также агрессор продолжает атаковать Славянск с северо-запада в районе границы Харьковской и Донецкой областей, но значительных успехов не добился, сообщают в ISW.

На юге Украины РФ сосредоточена на укреплении обороны оккупированных территорий. Внимание американских аналитиков привлекла ускоренная подготовка к так называемым референдумам, Москва, возможно, "приступила к подготовке поглощения Херсонской и Запорожской областей в формате "Таврической губернии", существовавшей до 1917 года", говорится в сводке.

У экспертов ISW вызывает значительные опасения информация о возможно готовящейся провокации на Запорожской АЭС, в результате которой оккупанты могут обвинить Украину в ненадлежащем обращении с ядерными установками.

NEW: the Ukrainian Resistance Center reported on June 28 that the Kremlin is setting conditions to annex areas of Kherson and Zaporizhia into the Russian Federation under the template of the pre-1917 “Tavriia Gubernia.”



Read the full report: https://t.co/lcvyCzeUDv pic.twitter.com/JKl8XtBhTb — ISW (@TheStudyofWar) June 29, 2022