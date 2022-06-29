Оккупанты в Херсоне заявили о подготовке “референдума” о присоединении к России

"Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к РФ, станет полноценным субъектом", – сообщил он.
Стремоусов считает, что жители региона "хотят вернуться к традиционным семейным ценностям и нашей общей истории, а не европейским извращениям и отрицанию Божественной силы Любви, воплощая фашизм и демонизм в проявлениях вечного страха" (орфография сохранена – "ГОРДОН".)
Главное управление разведки Минобороны Украины называло 11 сентября вероятной датой проведения коллаборантами "референдума" в Херсоне. В этот же день, по данным советника мэра Мариуполя Донецкой области Петра Андрющенко, оккупанты намерены провести "референдум" в Донецкой области о ее "присоединении" к РФ.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.