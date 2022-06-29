Оккупанты в Херсоне заявили о подготовке “референдума” о присоединении к России

Коллаборанты намерены провести "референдум" о присоединении к России в проукраинском Херсоне Фото: EPA

"Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к РФ, станет полноценным субъектом", – сообщил он.

Стремоусов считает, что жители региона "хотят вернуться к традиционным семейным ценностям и нашей общей истории, а не европейским извращениям и отрицанию Божественной силы Любви, воплощая фашизм и демонизм в проявлениях вечного страха" (орфография сохранена – "ГОРДОН".)

Главное управление разведки Минобороны Украины называло 11 сентября вероятной датой проведения коллаборантами "референдума" в Херсоне. В этот же день, по данным советника мэра Мариуполя Донецкой области Петра Андрющенко, оккупанты намерены провести "референдум" в Донецкой области о ее "присоединении" к РФ.