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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Держали в наручниках, посадили в автобус Z и увезли". Советница мэра Херсона рассказала подробности его похищения оккупантами

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Колыхаев остался во временно оккупированном Херсоне
Колыхаев остался во временно оккупированном Херсоне
Фото: Игорь Колыхаев / Facebook

28 июня утром вооруженные сотрудники Росгвардии и, скорее всего, ФСБ РФ похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.

Об этом в Facebook сообщила советница городского головы Херсона Галина Ляшевская.

"Как только он вышел из машины, его сразу задержали, – написала она. – Они изъяли жесткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооруженной охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли".

По мнению Ляшевской, похищение Колыхаева "связано с его отказом сотрудничать с оккупационными властями".

"Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра [коллаборанта Александра Кобеца], где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошел", – рассказала его советница.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5341913012531343&set=a.585172688205423&type=3

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута считает, что Колыхаев поступил неправильно, когда решил остаться во временно оккупированном Херсоне.

"Все мэры и их заместители должны были уехать, перед этим записав обращение к населению. Людям стоило разъяснить, чтобы не паниковали, также пытались покинуть оккупированные территории. А в конце обращения представители должны заверить, что обязательно вернутся. Это ведь война", – отметил Лагута в интервью "Главкому", опубликованном 13 июня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Оккупанты захватили Херсон в начале марта.

В середине апреля Колыхаев обратился к руководству Украины за разъяснениями, как местным властям работать в условиях российской оккупации. "В случае ощущения вами и членами вашей семьи, а также подчиненными и их семьями угрозы жизни необходимо изменить местонахождение во избежание возможности захвата в плен вас или членов вашей семьи", – ответил мэру Херсона Лагута.

В конце мая Колыхаев сообщил, что безопасно уехать из Херсона на подконтрольную правительству территорию Украины пока невозможно.

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