"Держали в наручниках, посадили в автобус Z и увезли". Советница мэра Херсона рассказала подробности его похищения оккупантами

Об этом в Facebook сообщила советница городского головы Херсона Галина Ляшевская.

"Как только он вышел из машины, его сразу задержали, – написала она. – Они изъяли жесткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооруженной охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли".

По мнению Ляшевской, похищение Колыхаева "связано с его отказом сотрудничать с оккупационными властями".

"Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра [коллаборанта Александра Кобеца], где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошел", – рассказала его советница.

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута считает, что Колыхаев поступил неправильно, когда решил остаться во временно оккупированном Херсоне.

"Все мэры и их заместители должны были уехать, перед этим записав обращение к населению. Людям стоило разъяснить, чтобы не паниковали, также пытались покинуть оккупированные территории. А в конце обращения представители должны заверить, что обязательно вернутся. Это ведь война", – отметил Лагута в интервью "Главкому", опубликованном 13 июня.

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