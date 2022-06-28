Российские оккупанты похитили мэра Херсона – советница

"Они забрали Игоря Колыхаева", – написала Ляшевская.

Других подробностей советница мэра не предоставила.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. В Скадовск они ворвались 9 марта, писало местное издание "Мост".

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

16 марта оккупанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. 26 апреля россияне представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец, по информации "Украинской правды", он был водителем законного мэра города Игоря Колыхаева. "Главой области" стал экс-мэр, депутат горсовета Владимир Сальдо.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.