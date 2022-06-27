"Не забыли, добьем". В Херсоне развесили листовки, адресованные коллаборантам

Листовки посвящены главам оккупационных администраций Херсона и области Владимиру Сальдо и Кириллу Стремоусову. Им предлагают "на выбор" способ, которым планируется их ликвидация. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены веревочная петля, пистолет и взрывающийся автомобиль.
Еще на одной изображен начальник исправительной колонии №90 Евгений Соболев, которого украинские правоохранители подозревают в госизмене. Он был ранен в результате подрыва автомобиля 18 июня. "Не забыли. Добьем!" – обещают авторы послания.
Фото проукраинских месседжей в Херсоне также опубликовал в Facebook 25-го и 27 июня первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Среди надписей – "Слава Украине, Героям слава", "Слава ВСУ", "ВСУ рядом", "Украина в сердце", "Херсон – Украина", "Хороший орк – мертвый орк" и другие.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
На оккупированной территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов.
22 июня в Голой Пристани (Херсонская обл.) подорвали автомобиль экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами. О его состоянии данных нет. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.