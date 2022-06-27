ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не забыли, добьем". В Херсоне развесили листовки, адресованные коллаборантам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Херсонские партизаны обратились к коллаборантам
Херсонские партизаны обратились к коллаборантам
Фото: Хуевый Херсон Украина Война / Telegram

Украинские активисты в Херсоне расклеили на улицах города листовки, посвященные коллаборантам. Фото опубликовал в Telegram местный паблик "Х...евый Херсон".

Листовки посвящены главам оккупационных администраций Херсона и области Владимиру Сальдо и Кириллу Стремоусову. Им предлагают "на выбор" способ, которым планируется их ликвидация. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены веревочная петля, пистолет и взрывающийся автомобиль. 

Еще на одной изображен начальник исправительной колонии №90 Евгений Соболев, которого украинские правоохранители подозревают в госизмене. Он был ранен в результате подрыва автомобиля 18 июня. "Не забыли. Добьем!" – обещают авторы послания. 

Фото проукраинских месседжей в Херсоне также опубликовал в Facebook 25-го и 27 июня первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Среди надписей – "Слава Украине, Героям слава", "Слава ВСУ", "ВСУ рядом", "Украина в сердце", "Херсон – Украина", "Хороший орк – мертвый орк" и другие.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

На оккупированной территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов.

22 июня в Голой Пристани (Херсонская обл.) подорвали автомобиль экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами. О его состоянии данных нет. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.

Теги: Херсон, оккупация, Херсонская область, партизаны, война России против Украины, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
Dantes обратился к "русским выбл...дкам": Каждый день пятый месяц вы рассказываете, что мы сами себя бомбим. Вы ...бнулись? Конченые твари
Dantes обратился к "русским выбл...дкам": Каждый день пятый месяц вы рассказываете, что мы сами себя бомбим. Вы ...бнулись? Конченые твари
"Мы знаем, что вы в плену". Фоззи из ТНМК обратился к командиру полка "Азов" Денису Прокопенко
"Мы знаем, что вы в плену". Фоззи из ТНМК обратился к командиру полка "Азов" Денису Прокопенко
  Тополя о российских оккупантах: От них ожидать можно чего угодно – и ядерных ударов, и использования химического оружия
  Тополя о российских оккупантах: От них ожидать можно чего угодно – и ядерных ударов, и использования химического оружия
  "Увидели в "Танцах со звездами" и решили, что мы главные друзья". Могилевская рассказала, как описала Зеленского британским журналистам
  "Увидели в "Танцах со звездами" и решили, что мы главные друзья". Могилевская рассказала, как описала Зеленского британским журналистам
"Когда сломал спину, мне сказали, что я больше никогда не буду ходить". 45-летний Блум показал мотивирующее видео из тренажерного зала
"Когда сломал спину, мне сказали, что я больше никогда не буду ходить". 45-летний Блум показал мотивирующее видео из тренажерного зала
"О боже, Ким!" Кардашян засветила часть груди под топом
"О боже, Ким!" Кардашян засветила часть груди под топом
  Садовый заявил, что кофейню во Львове, которую посетила Джоли, демонтируют
  Садовый заявил, что кофейню во Львове, которую посетила Джоли, демонтируют
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Ты пожертвовал девять лет, чтобы спасти Украину. Пришло время спасти тебя
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Ты пожертвовал девять лет, чтобы спасти Украину. Пришло время спасти тебя
  "Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой
  "Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой
Повалий засветилась на мероприятии в РФ возле Кремля. Фото
Повалий засветилась на мероприятии в РФ возле Кремля. Фото
"Генетика страшная сила". Дочь Каминской перед камерой обозвала мать. Видео
"Генетика – страшная сила". Дочь Каминской перед камерой обозвала мать. Видео
  Шон Пенн вновь прибыл в Украину – актер отправился в Ирпень и Бучу. Видео
  Шон Пенн вновь прибыл в Украину – актер отправился в Ирпень и Бучу. Видео
"Даже мне становится сложнее сдерживаться". Роднянский показал, как в РФ манипулируют информацией о войне против Украины
"Даже мне становится сложнее сдерживаться". Роднянский показал, как в РФ манипулируют информацией о войне против Украины
Директор Шатунова, скончавшегося в Москве по пути в больницу, рассказал о желании 48-летнего певца пойти воевать против Украины
Директор Шатунова, скончавшегося в Москве по пути в больницу, рассказал о желании 48-летнего певца пойти воевать против Украины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь (528184)
2
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (299984)
3
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах (117389)
4
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале (78175)
5
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС (72677)
6
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь (60049)
7
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (54747)
8
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (50915)
 
 
 
 