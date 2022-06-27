"Не забыли, добьем". В Херсоне развесили листовки, адресованные коллаборантам

Листовки посвящены главам оккупационных администраций Херсона и области Владимиру Сальдо и Кириллу Стремоусову. Им предлагают "на выбор" способ, которым планируется их ликвидация. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены веревочная петля, пистолет и взрывающийся автомобиль.

Еще на одной изображен начальник исправительной колонии №90 Евгений Соболев, которого украинские правоохранители подозревают в госизмене. Он был ранен в результате подрыва автомобиля 18 июня. "Не забыли. Добьем!" – обещают авторы послания.

Фото проукраинских месседжей в Херсоне также опубликовал в Facebook 25-го и 27 июня первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Среди надписей – "Слава Украине, Героям слава", "Слава ВСУ", "ВСУ рядом", "Украина в сердце", "Херсон – Украина", "Хороший орк – мертвый орк" и другие.

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Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook Фото: Юрій Соболевський / Facebook

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