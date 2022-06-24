В Херсоне подорвали машину коллаборанта Савлученко, он погиб – СМИ

Гончаренко и ТАСС пишут о том, что Савлученко, "предположительно", погиб на месте происшествия. В то же время информацию о гибели Савлученко подтверждают несколько российских пропагандистских СМИ, в частности и "Известия".

Депутат называет Савлученко одним из самых известных местных коллаборантов.

Савлученко состоял в молодежной организации "Новая Русь", был активистом партии Шария, устроителем пробегов победы. Он принимал участие в первом заседании так называемого "Комитета по спасению" вместе с другими херсонскими коллаборантами.

Фото: Х...евый Херсон Украина Война / Telegram

На оккупированной Россией территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов. Так, в Херсоне в результате подрыва автомобиля 18 июня был ранен начальник исправительной колонии №90 Евгений Соболев, которого в Украине подозревают в госизмене.

22 июня в Голой Пристани (Херсонская обл.) подорвали автомобиль экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами. О его состоянии данных нет. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал.