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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне подорвали машину коллаборанта Савлученко, он погиб – СМИ

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Автомобиль Дмитрия Савлученко неизвестные взорвали 24 июня в Херсоне
Автомобиль Дмитрия Савлученко неизвестные  взорвали 24 июня в Херсоне
Фото: Гончаренко / Telegram

Так называемый глава управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрий Савлученко погиб в результате взрыва, сообщил 24 июня в Telegtram народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Гончаренко и ТАСС пишут о том, что Савлученко, "предположительно", погиб на месте происшествия. В то же время информацию о гибели Савлученко подтверждают несколько российских пропагандистских СМИ, в частности и "Известия".

Депутат называет Савлученко одним из самых известных местных коллаборантов.

Савлученко состоял в молодежной организации "Новая Русь", был активистом партии Шария, устроителем пробегов победы. Он принимал участие в первом заседании так называемого "Комитета по спасению" вместе с другими херсонскими коллаборантами.

savluchenko_huherson
Фото: Х...евый Херсон Украина Война / Telegram

На оккупированной Россией территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов. Так, в Херсоне в результате подрыва автомобиля 18 июня был ранен начальник исправительной колонии №90 Евгений Соболев, которого в Украине подозревают в госизмене. 

22 июня в Голой Пристани (Херсонская обл.) подорвали автомобиль экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами. О его состоянии данных нет. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Россия, Украина, Херсон, взрыв, оккупация, Алексей Гончаренко, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, происшествие, российские оккупанты, коллаборационизм
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