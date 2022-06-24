В Херсоне подорвали машину коллаборанта Савлученко, он погиб – СМИ

Гончаренко и ТАСС пишут о том, что Савлученко, "предположительно", погиб на месте происшествия. В то же время информацию о гибели Савлученко подтверждают несколько российских пропагандистских СМИ, в частности и "Известия".
Депутат называет Савлученко одним из самых известных местных коллаборантов.
Савлученко состоял в молодежной организации "Новая Русь", был активистом партии Шария, устроителем пробегов победы. Он принимал участие в первом заседании так называемого "Комитета по спасению" вместе с другими херсонскими коллаборантами.
На оккупированной Россией территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов. Так, в Херсоне в результате подрыва автомобиля 18 июня был ранен начальник исправительной колонии №90 Евгений Соболев, которого в Украине подозревают в госизмене.
22 июня в Голой Пристани (Херсонская обл.) подорвали автомобиль экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами. О его состоянии данных нет. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.