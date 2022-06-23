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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов подтвердил факт подрыва автомобиля нардепа Ковалева, против которого открыто уголовное производство о коллаборационизме

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Ковалев прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от партии "Слуга народа"
Ковалев прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от партии "Слуга народа"
Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

В Херсонской области подорвали автомобиль, в котором находился экс-нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев.

Информацию об этом 22 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", подтвердил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", – сказал руководитель украинской разведки.

22 июня об инциденте в Facebook сообщил бизнесмен, бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

"По предварительной информации, в городе Голая Пристань уничтожили нардепа-предателя Ковалева, который остался в Херсоне и рассказывал, что "Россия здесь навсегда". Ждем официального подтверждения", – написал Шевченко.

Он опубликовал видео поврежденного автомобиля Daewoo Lanos красного цвета.

https://www.facebook.com/1830076032/videos/613140843716969/

Контекст:

Ковалев прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от партии "Слуга народа", избирался в 186-м округе в Херсонской области (центр находится в городе Олешки).

В середине апреля стало известно, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. Путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства", а к секретной информации у него нет доступа.

21 апреля Ковалев заявил в Facebook, что многие представители местного самоуправления уехали и "пытаются сделать "зраду" с теми патриотами, которые остались на месте и выполняют свои прямые функциональные обязанности". Он назвал уехавших "предателями своих избирателей" и добавил: "Мы без вас держим оборону и преодолеваем гуманитарный кризис".

28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР из-за подозрения в государственной измене, а также обратилась к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом открыть уголовное производство в отношении нардепа.

3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.

В начале июня Госбюро расследований в отношении Ковалева открыло уголовное производство о коллаборационной деятельности. По данным бюро, Ковалев обеспечивает размещение личного состава оккупантов в подконтрольном ему санатории, расположенном в Голой Пристани.

В ГБР также обратили внимание на сообщение нардепа в соцсети – он рассказывал об участии во встрече фермеров Херсонской области с первым заместителем администрации президента РФ Владимира Путина Сергеем Кириенко. По информации российских СМИ, Кириенко входит в "ближний круг" Путина. Также Ковалев заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области. Пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук, комментируя заявление нардепа, cказала украинским СМИ, что Ковалева исключили из партии и фракции.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, разведка, война России против Украины, НАБУ, уголовное производство, автомобиль, Lanos, деятельность, Евгений Шевченко, Слуга народа, ГУР Минобороны Украины, измена, российские военные, Кирилл Буданов, нардеп, нардеп Алексей Ковалев, коллаборационизм
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