В отношении нардепа Ковалева открыли уголовное производство о коллаборационизме – ГБР

"По инициативе ГБР открыто уголовное производство в отношении народного депутата Украины Алексея Ковалева за коллаборационную деятельность. Оперативники бюро установили, что депутат сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области. Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят в Херсонскую область горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма", – сообщили в ГБР.

Согласно релизу, производство в отношении Ковалева по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины открыли еще в апреле.

По данным бюро, Ковалев обеспечивает размещение личного состава оккупантов в подконтрольном ему санатории, расположенном в Голой Пристани.

В ГБР также обратили внимание на сообщение нардепа в соцсети – он сегодня рассказывал об участии во встрече фермеров Херсонской области с первым заместителем администрации президента РФ Владимира Путина Сергеем Кириенко. По информации российских СМИ, Кириенко входит в "ближний круг" Путина. Также Ковалев заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области. Пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук, комментируя заявление нардепа, cказала украинским СМИ, что Ковалева исключили из партии и фракции.

"Последние заявления Ковалева, сделанные в соцсетях после совещания в Херсоне с заместителем главы кремлевской администрации Кириенко, убедительно свидетельствуют о том, что наш бывший коллега стал коллаборантом агрессора. Он предал украинский народ, предал своих избирателей, предал Украину", – добавила она в Telegram.

По словам Палийчук, политсила решила обратиться к руководству Верховной Рады с просьбой лишить Ковалева мандата, к Офису генпрокурора и Службе безопасности Украины – с просьбой "быстрее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев, в частности, конфискацию его активов и имущества согласно действующему законодательству", а к судебным органам – с призывом "как можно быстрее рассмотреть дело Ковалева, определив степень наказания по закону".

"Предатели и коллаборанты не могут представлять украинцев в Верховной Раде. Они должны понести полную ответственность перед украинским народом за сотрудничество с врагом и быть наказанными со всей строгостью закона. Мы не будем призывать нашего бывшего коллегу сложить мандат. Если совесть, честь и достоинство уже утрачены окончательно – нет смысла к ним апеллировать. Пусть это произойдет по закону после приговора суда", – добавила Палийчук.