В отношении нардепа Ковалева открыли уголовное производство о коллаборационизме – ГБР

"По инициативе ГБР открыто уголовное производство в отношении народного депутата Украины Алексея Ковалева за коллаборационную деятельность. Оперативники бюро установили, что депутат сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области. Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят в Херсонскую область горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма", – сообщили в ГБР.
Согласно релизу, производство в отношении Ковалева по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины открыли еще в апреле.
По данным бюро, Ковалев обеспечивает размещение личного состава оккупантов в подконтрольном ему санатории, расположенном в Голой Пристани.
В ГБР также обратили внимание на сообщение нардепа в соцсети – он сегодня рассказывал об участии во встрече фермеров Херсонской области с первым заместителем администрации президента РФ Владимира Путина Сергеем Кириенко. По информации российских СМИ, Кириенко входит в "ближний круг" Путина. Также Ковалев заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области. Пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук, комментируя заявление нардепа, cказала украинским СМИ, что Ковалева исключили из партии и фракции.
"Последние заявления Ковалева, сделанные в соцсетях после совещания в Херсоне с заместителем главы кремлевской администрации Кириенко, убедительно свидетельствуют о том, что наш бывший коллега стал коллаборантом агрессора. Он предал украинский народ, предал своих избирателей, предал Украину", – добавила она в Telegram.
По словам Палийчук, политсила решила обратиться к руководству Верховной Рады с просьбой лишить Ковалева мандата, к Офису генпрокурора и Службе безопасности Украины – с просьбой "быстрее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев, в частности, конфискацию его активов и имущества согласно действующему законодательству", а к судебным органам – с призывом "как можно быстрее рассмотреть дело Ковалева, определив степень наказания по закону".
"Предатели и коллаборанты не могут представлять украинцев в Верховной Раде. Они должны понести полную ответственность перед украинским народом за сотрудничество с врагом и быть наказанными со всей строгостью закона. Мы не будем призывать нашего бывшего коллегу сложить мандат. Если совесть, честь и достоинство уже утрачены окончательно – нет смысла к ним апеллировать. Пусть это произойдет по закону после приговора суда", – добавила Палийчук.
Ковалев известен тем, что приобрел "4 канал", об этом стало известно 28 декабря 2021 года. Свой выбор он объяснил тем, что "4 канал", на его взгляд, "единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп". "Я купил на себя, точнее, на родителей, а родители мне подарили. У нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист, поэтому решил сделать такой порядок сделки: родители купили этот актив и подарили его мне", – рассказал нардеп в интервью, которое вышло 10 января.
В середине апреля стало известно, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. Путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства", а к секретной информации у него нет доступа.
21 апреля Ковалев заявил в Facebook, что многие представители местного самоуправления уехали и "пытаются сделать "зраду" с теми патриотами, которые остались на месте и выполняют свои прямые функциональные обязанности". Он назвал уехавших "предателями своих избирателей" и добавил: "Мы без вас держим оборону и преодолеваем гуманитарный кризис".
28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР из-за подозрения в государственной измене, а также обратилась к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом открыть уголовное производство в отношении нардепа.
3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.