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В отношении нардепа Ковалева открыли уголовное производство о коллаборационизме – ГБР

Ковалев сегодня рассказывал в Facebook о встрече с соратником Путина
Ковалев сегодня рассказывал в Facebook о встрече с соратником Путина
Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

В отношении исключенного из партии и фракции "Слуга народа" Алексея Ковалева открыто уголовное производство о коллаборационной деятельности. Об этом проинформировала пресс-служба Госбюро расследований 8 июня.

"По инициативе ГБР открыто уголовное производство в отношении народного депутата Украины Алексея Ковалева за коллаборационную деятельность. Оперативники бюро установили, что депутат сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области. Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят в Херсонскую область горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма", – сообщили в ГБР.

Согласно релизу, производство в отношении Ковалева по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины открыли еще в апреле. 

По данным бюро, Ковалев обеспечивает размещение личного состава оккупантов в подконтрольном ему санатории, расположенном в Голой Пристани. 

В ГБР также обратили внимание на сообщение нардепа в соцсети – он сегодня рассказывал об участии во встрече фермеров Херсонской области с первым заместителем администрации президента РФ Владимира Путина Сергеем Кириенко. По информации российских СМИ, Кириенко входит в "ближний круг" Путина. Также Ковалев заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области. Пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук, комментируя заявление нардепа, cказала украинским СМИ, что Ковалева исключили из партии и фракции. 

"Последние заявления Ковалева, сделанные в соцсетях после совещания в Херсоне с заместителем главы кремлевской администрации Кириенко, убедительно свидетельствуют о том, что наш бывший коллега стал коллаборантом агрессора. Он предал украинский народ, предал своих избирателей, предал Украину", – добавила она в Telegram. 

По словам Палийчук, политсила решила обратиться к руководству Верховной Рады с просьбой лишить Ковалева мандата, к Офису генпрокурора и Службе безопасности Украины – с просьбой "быстрее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев, в частности, конфискацию его активов и имущества согласно действующему законодательству", а к судебным органам – с призывом "как можно быстрее рассмотреть дело Ковалева, определив степень наказания по закону". 

"Предатели и коллаборанты не могут представлять украинцев в Верховной Раде. Они должны понести полную ответственность перед украинским народом за сотрудничество с врагом и быть наказанными со всей строгостью закона. Мы не будем призывать нашего бывшего коллегу сложить мандат. Если совесть, честь и достоинство уже утрачены окончательно – нет смысла к ним апеллировать. Пусть это произойдет по закону после приговора суда", – добавила Палийчук. 

Контекст:

Ковалев известен тем, что приобрел "4 канал", об этом стало известно 28 декабря 2021 года. Свой выбор он объяснил тем, что "4 канал", на его взгляд, "единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп". "Я купил на себя, точнее, на родителей, а родители мне подарили. У нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист, поэтому решил сделать такой порядок сделки: родители купили этот актив и подарили его мне", – рассказал нардеп в интервью, которое вышло 10 января.

В середине апреля стало известно, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. Путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства", а к секретной информации у него нет доступа.

21 апреля Ковалев заявил в Facebook, что многие представители местного самоуправления уехали и "пытаются сделать "зраду" с теми патриотами, которые остались на месте и выполняют свои прямые функциональные обязанности". Он назвал уехавших "предателями своих избирателей" и добавил: "Мы без вас держим оборону и преодолеваем гуманитарный кризис".

28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР из-за подозрения в государственной измене, а также обратилась к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом открыть уголовное производство в отношении нардепа.

3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, Сергей Кириенко, уголовное производство, Слуга народа, ГБР, Юлия Палийчук, нардеп Алексей Ковалев, российские оккупанты, коллаборационизм
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