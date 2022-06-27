ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Херсоне планируют открыть российский банк, отключенный от SWIFT, и выдавать там зарплаты

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По данным замглавы облсовета, большинство жителей оккупированной Херсонской области старается сохранить оборот в гривне
По данным замглавы облсовета, большинство жителей оккупированной Херсонской области старается сохранить оборот в гривне
Фото: EPA (май 2022)

Во временно оккупированном Херсоне россияне планируют открыть отделение подсанкционного "Промсвязьбанка". Об этом сообщил 26 июня в Facebook первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Это один из системообразующих банков РФ, который занимается обслуживанием гособоронзаказа. Таким образом, регион продолжают насильственно включать в экономическую систему России. Ведь граждан уже лишили доступа к украинским финансовым услугам", – написал Соболевский.

Он напомнил, что "Промсвязьбанк" входит в санкционный список США и отключен от системы SWIFT.

"Факт незаконного открытия в Херсоне отделения этого банка, а также наращивание темпов по выдаче единоразовой помощи в размере 10 тыс. руб. чуть ли не всем желающим, говорит о продолжении насильственной интеграции Херсонской области в экономическую систему РФ. Наше население фактически лишили какого-либо выбора, заблокировав работу украинских финансовых учреждений, а также заблокировав все возможности завозить гривневую наличную массу в регион", – написал Соболевский.

По его словам, большинство жителей области старается сохранить оборот в гривне – это стало "одной из форм протеста.

Скриншот: Юрій Соболевський / Facebook
Скриншот: Юрій Соболевський / Facebook

Об открытии российского банка в Херсоне сообщил также Офис президента Украины в сводке о ситуации в регионах, разосланной СМИ, включая издание "ГОРДОН".

"Именно там, по предварительной информации, должны получить заработные карты все, кто вынужден работать на оккупированных предприятиях", – говорится в сводке. В ОП не уточнили, какой именно банк открывают оккупанты, но, по информации офиса, для этого используют захваченное помещение "Райффайзен Банк Аваль".

Кроме того, сообщили в ОП, начала появляться информация о сформированной оккупационной властью в регионе "налоговой службе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Херсон, гривна, банки, захват, оккупация, рубль, Херсонская область, Райффайзен Банк Аваль, SWIFT, война России против Украины, российские банки, Офис президента Украины, российские оккупанты
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