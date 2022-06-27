Оккупанты в Херсоне планируют открыть российский банк, отключенный от SWIFT, и выдавать там зарплаты

"Это один из системообразующих банков РФ, который занимается обслуживанием гособоронзаказа. Таким образом, регион продолжают насильственно включать в экономическую систему России. Ведь граждан уже лишили доступа к украинским финансовым услугам", – написал Соболевский.

Он напомнил, что "Промсвязьбанк" входит в санкционный список США и отключен от системы SWIFT.

"Факт незаконного открытия в Херсоне отделения этого банка, а также наращивание темпов по выдаче единоразовой помощи в размере 10 тыс. руб. чуть ли не всем желающим, говорит о продолжении насильственной интеграции Херсонской области в экономическую систему РФ. Наше население фактически лишили какого-либо выбора, заблокировав работу украинских финансовых учреждений, а также заблокировав все возможности завозить гривневую наличную массу в регион", – написал Соболевский.

По его словам, большинство жителей области старается сохранить оборот в гривне – это стало "одной из форм протеста.

Скриншот: Юрій Соболевський / Facebook

Об открытии российского банка в Херсоне сообщил также Офис президента Украины в сводке о ситуации в регионах, разосланной СМИ, включая издание "ГОРДОН".

"Именно там, по предварительной информации, должны получить заработные карты все, кто вынужден работать на оккупированных предприятиях", – говорится в сводке. В ОП не уточнили, какой именно банк открывают оккупанты, но, по информации офиса, для этого используют захваченное помещение "Райффайзен Банк Аваль".

Кроме того, сообщили в ОП, начала появляться информация о сформированной оккупационной властью в регионе "налоговой службе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)