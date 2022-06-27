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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Энергодаре пленных местных жителей бьют током и требуют выкуп 50 тыс. грн – городской голова

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Многие из задержанных сотрудники Запорожской атомной электростанции
Многие из задержанных – сотрудники Запорожской атомной электростанции
Фото: ЕРА

В захваченном Энергодаре Запорожской области в плену у оккупантов находятся сотни местных жителей. К ним применяются пытки и шантаж, за освобождение у родственников вымогают выкуп, об этом в Telegram сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

По его словам, людей пытают током, избивают, требуют признаваться в участии в самообороне города, сокрытии оружия, называть фамилии "сообщников".

Россияне держат в плену не только мужчин, но и женщин, многие из них – сотрудники Запорожской атомной электростанции, пишет Орлов.

"Кроме так называемых политических заключенных у оккупантов есть еще одно большое направление деятельности – похищение ради денег. Стандартная такса орков по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека – 50 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Мэр констатирует, что за последние две недели ситуация в оккупированном Энергодаре обострилась. Ежедневно сообщается о двух-трех новых случаях похищения.

"Русский мир" совсем не соответствует той картинке, которую они [россияне] рисуют в своих телевизионных и Telegram-каналах. Они принесли в город энергетиков только пытки и сплошной террор", – добавляет мэр.

Контекст:

Энергодар и Запорожскую АЭС россияне захватили в начале марта.

В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, оказывают давление на журналистов.

Теги: оккупация, Запорожская область, пытки, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, Дмитрий Орлов
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