Оккупанты роют окопы около захваченной Запорожской АЭС, готовясь к ее обороне

Также военные РФ разместили в соседнем со станцией поселке Мичурина реактивные системы залпового огня, что свидетельствует о подготовке к боевым действиям, говорится в сообщении. Опубликован также спутниковый снимок местности, с указанием места новых укреплений.

"Итак, эти чудовища вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы. И готовятся к обороне, потому что понимают, что ВСУ уже очень скоро освободят Энергодар и ЗАЭС", – подчеркивает канал.