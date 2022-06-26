Оккупанты роют окопы около захваченной Запорожской АЭС, готовясь к ее обороне

Также военные РФ разместили в соседнем со станцией поселке Мичурина реактивные системы залпового огня, что свидетельствует о подготовке к боевым действиям, говорится в сообщении. Опубликован также спутниковый снимок местности, с указанием места новых укреплений.
"Итак, эти чудовища вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы. И готовятся к обороне, потому что понимают, что ВСУ уже очень скоро освободят Энергодар и ЗАЭС", – подчеркивает канал.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на 18,3 млрд грн.
26 апреля над Запорожской АЭС низко пролетели две ракеты, выпущенные российскими оккупантами.