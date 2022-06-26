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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В августе будет переломный момент, до конца года закончатся бои, в итоге Украина вернется к границам 1991 года – Буданов

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Буданов: Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет, и никакие другие сценарии мы не рассматриваем
Буданов: Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет, и никакие другие сценарии мы не рассматриваем
Фото: Дмитрий Ларин / pravda.com.ua

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Об этом он заявил 24 июня в интервью британскому каналу ITV News.

Говоря о ситуации в Луганской области, где украинские войска оставили Северодонецк, Буданов подчеркнул, что это отступление было "тактической перегруппировкой" и он по-прежнему верит, что Украина может выиграть войну к концу года.

"Для достижения стратегической победы наше командование приняло решение о перегруппировке на новых позициях. И я лично считаю это решение правильным. Оборона Украины идет уже четыре месяца, а оборона Северодонецка идет чуть больше четырех недель. Наши силы там не будут уничтожены", – сказал начальник военной разведки.

Он подчеркнул, что тактическая перегруппировка украинских войск происходит и в целом по Украине: на отдельных участках линии фронта украинские военные контратакуют, на других – обороняются. В частности, украинские силы добиваются успехов на юге страны, в оккупированной Россией Херсонской области. По словам Буданова, освобождение Херсона – "только вопрос времени".

"Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет, и никакие другие сценарии мы не рассматриваем. Начиная с августа, будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент", – анонсировал Буданов.

Он также подчеркнул, что до конца года активные боевые действия сойдут практически на нет.

"Мы непреклонны в своем мнении. В обозримом будущем мы восстановим контроль над нашими территориями", – добавил Буданов.

В то же время он признал, что значительная часть успеха украинской армии в этой войне теперь зависит от международной поддержки. В этом контексте Буданов отметил недавнее предложение Великобритании по военной подготовке для украинских солдат. Он назвал помощь от Великобритании "отличным примером сотрудничества и помощи", но подчеркнул, что Украине по-прежнему не хватает оружия.

Тем не менее глава разведки твердо уверен в том, что украинская армия отразит российское вторжение и президент РФ Владимир Путин не добьется успеха.

"Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и она закончится катастрофой для России. Ничем другим", – резюмировал Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Буданов говорил в интервью Sky News, которое вышло 13 мая, что переломный момент в войне наступит во второй половине августа.

В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".

По его словам, для Украины война завершится возвращением оккупированных территорий, причем еще до конца года украинские войска "должны как минимум зайти на территорию Крыма".

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил президент Владимир Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.

В начале мая Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области, в конце мая – на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области.

В интервью "Немецкой волне" в начале июня советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович тоже высказал предположение, что активное контрнаступление ВСУ смогут начать в конце лета, после того как "западное оружие поступит в достаточном количестве".

Теги: оккупация, Херсонская область, реинтеграция, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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