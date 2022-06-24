Генерал-майор ВСУ Марченко: В Херсоне остались люди, спрятавшие оружие и ожидающие сигнала

Марченко предвидит, что Херсон будет освобождаться "с двух сторон" – с участием ждущих нужного момента в городе проукраинских сил Фото: ru.wikipedia.org

"В Херсоне остались люди, спрятавшие оружие и ожидающие сигнала... Которые ждут, когда они будут включены в работу "с той стороны". И мы их (оккупантов. – "ГОРДОН".) будем бить с двух сторон. Никто не собирается сдавать [Херсон]", – подчеркнул Марченко.

У генерала вызывает сожаление, что украинская армия потеряла время и позволила оккупантам закрепиться.

"Но сейчас там хорошо отлажена работа отдельных подразделений, которые ежедневно бьют по важным точкам", – отмечает он.

Марченко уверен, что когда начнется контрнаступление ВСУ на юге, российские военные побегут, потому что у них нет ни желания, ни мотивации – их заставили воевать.

"Скажу как есть: если бы у нас сейчас было достаточно сил и средств, которых у нас, к сожалению, не хватает, – это техника, вооружение, артиллерия, ПВО, поддержка с воздуха... если бы мы разогнались, поверьте, то они бы остановились уже за Керченским мостом", – резюмировал Марченко.

Ранее Марченко заявлял, что ВСУ могут освободить Херсон, но нужно иметь тройное преимущество над противником в силе и технике.