Генерал-майор ВСУ Марченко: В Херсоне остались люди, спрятавшие оружие и ожидающие сигнала

"В Херсоне остались люди, спрятавшие оружие и ожидающие сигнала... Которые ждут, когда они будут включены в работу "с той стороны". И мы их (оккупантов. – "ГОРДОН".) будем бить с двух сторон. Никто не собирается сдавать [Херсон]", – подчеркнул Марченко.
У генерала вызывает сожаление, что украинская армия потеряла время и позволила оккупантам закрепиться.
"Но сейчас там хорошо отлажена работа отдельных подразделений, которые ежедневно бьют по важным точкам", – отмечает он.
Марченко уверен, что когда начнется контрнаступление ВСУ на юге, российские военные побегут, потому что у них нет ни желания, ни мотивации – их заставили воевать.
"Скажу как есть: если бы у нас сейчас было достаточно сил и средств, которых у нас, к сожалению, не хватает, – это техника, вооружение, артиллерия, ПВО, поддержка с воздуха... если бы мы разогнались, поверьте, то они бы остановились уже за Керченским мостом", – резюмировал Марченко.
Ранее Марченко заявлял, что ВСУ могут освободить Херсон, но нужно иметь тройное преимущество над противником в силе и технике.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон.
13 июня Зеленский сказал, что ВСУ сорвали десятки попыток российских атак на юге и освободили часть Херсонской области. 14 июня советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ приближаются к Томиной Балке – селу, от которого до Херсона 20 км.