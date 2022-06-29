Оккупанты хотят выключить охлаждение ЗАЭС в поисках вымышленного оружия – "Энергоатом"

"Находящиеся на ЗАЭС захватчики собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции. Для этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее – осуждения себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: взрывчатку или снаряды", – говорится в сообщении.

Под этим предлогом оккупанты хотят осушить охлаждающие бассейны (для проверки их чаш) и остановить насосы, подающие воду в системы безопасности энергоблоков.

"Если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности. К тому же такие работы нецелесообразно проводить в теплое время года из-за риска перегрева и отказа оборудования", – подчеркнули в "Энергоатоме".

Также в "Энергоатоме" считают, что оккупанты под видом проведения проверки могут поместить в бетонные чаши настоящее оружие – взрывчатку, неразорванные снаряды, – а затем обвинить в этом работников ЗАЭС или ее защитников и сделать это формальным поводом для приглашения на станцию МАГАТЭ и представления этих "фактов".

"Отмечаем: любое оружие, найденное на территории ЗАЭС, – это оружие оккупантов, которое они используют для совершения ядерного терроризма и угроз всему миру новой страшной катастрофой", – говорится в сообщении.

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