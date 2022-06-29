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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты хотят выключить охлаждение ЗАЭС в поисках вымышленного оружия – "Энергоатом"

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Находящиеся на ЗАЭС захватчики собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции
Находящиеся на ЗАЭС захватчики собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции
Фото: EPA

На оккупированной Запорожской АЭС российские оккупанты собираются осушить охлаждающие бассейны в поисках вымышленного оружия. НАЭК "Энергоатом" в Telegram предупреждает, что это может привести к ядерной опасности.

"Находящиеся на ЗАЭС захватчики собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции. Для этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее – осуждения себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: взрывчатку или снаряды", – говорится в сообщении.

Под этим предлогом оккупанты хотят осушить охлаждающие бассейны (для проверки их чаш) и остановить насосы, подающие воду в системы безопасности энергоблоков.

"Если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности. К тому же такие работы нецелесообразно проводить в теплое время года из-за риска перегрева и отказа оборудования", – подчеркнули в "Энергоатоме".

Также в "Энергоатоме" считают, что оккупанты под видом проведения проверки могут поместить в бетонные чаши настоящее оружие – взрывчатку, неразорванные снаряды, – а затем обвинить в этом работников ЗАЭС или ее защитников и сделать это формальным поводом для приглашения на станцию МАГАТЭ и представления этих "фактов".

"Отмечаем: любое оружие, найденное на территории ЗАЭС, – это оружие оккупантов, которое они используют для совершения ядерного терроризма и угроз всему миру новой страшной катастрофой", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Энергодар в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, российские оккупанты
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