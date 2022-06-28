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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов сказал, что вывод украинских военных из Северодонецка был тактической перегруппировкой

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Буданов назвал правильным решением вывод украинских подразделений из Северодонецка
Буданов назвал правильным решением вывод украинских подразделений из Северодонецка
Фото: gur.gov.ua

Вывод украинских военных из Северодонецка Луганской области был тактическим шагом, цель которого – не повторить судьбу подразделений, оказавшихся в окружении в Мариуполе Донецкой области.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в комментарии Financial Times 27 июня. 

Приказ о выходе из города был отдан 24 июня, сообщил он. 

Украинские военные переместились на "более высокие позиции" на запад через реку Северский Донец – в соседний Лисичанск, сказал Буданов. По его словам, это отступление сделает "очень сложным" для российских войск, расположенных на восточных берегах реки, переправу и продвижение, особенно в к Лисичанску. 

Он говорит, что решение о выводе войск было правильным. 

"Это тактическая перегруппировка", – уточнил глава ГУР. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российско-оккупантские войска после ухода из северных областей Украины в апреле сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. Он говорил, что во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

25 июня мэр города Александр Стрюк сообщил, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

"После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское", – рассказали в Генштабе ВСУ вечером 25 июня. 

Зеленский в вечернем обращении 25 июня пообещал, что Украина вернет Северодонецк, как и остальные свои города.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Северодонецк, Лисичанск, Северский Донец, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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