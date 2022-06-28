Буданов сказал, что вывод украинских военных из Северодонецка был тактической перегруппировкой

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в комментарии Financial Times 27 июня.
Приказ о выходе из города был отдан 24 июня, сообщил он.
Украинские военные переместились на "более высокие позиции" на запад через реку Северский Донец – в соседний Лисичанск, сказал Буданов. По его словам, это отступление сделает "очень сложным" для российских войск, расположенных на восточных берегах реки, переправу и продвижение, особенно в к Лисичанску.
Он говорит, что решение о выводе войск было правильным.
"Это тактическая перегруппировка", – уточнил глава ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российско-оккупантские войска после ухода из северных областей Украины в апреле сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. Он говорил, что во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
25 июня мэр города Александр Стрюк сообщил, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
"После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское", – рассказали в Генштабе ВСУ вечером 25 июня.
Зеленский в вечернем обращении 25 июня пообещал, что Украина вернет Северодонецк, как и остальные свои города.