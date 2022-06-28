Буданов сказал, что вывод украинских военных из Северодонецка был тактической перегруппировкой

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в комментарии Financial Times 27 июня.

Приказ о выходе из города был отдан 24 июня, сообщил он.

Украинские военные переместились на "более высокие позиции" на запад через реку Северский Донец – в соседний Лисичанск, сказал Буданов. По его словам, это отступление сделает "очень сложным" для российских войск, расположенных на восточных берегах реки, переправу и продвижение, особенно в к Лисичанску.

Он говорит, что решение о выводе войск было правильным.

"Это тактическая перегруппировка", – уточнил глава ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)