В Северодонецке оккупанты занимают жилье выехавших из города жителей – мэр

"В городе пытаются организовать оккупационную власть. Гуманитарная ситуация очень сложная. Россияне обещают быстро восстановить инфраструктуру, но это невозможно", – говорится в сообщении.

По данным Стрюка, из Северодонецка реально выехать только в сторону оккупированной территории, а в больнице осталось только несколько специалистов.

"Россиянами была организована разовая акция для телевизионных сюжетов по подвозу продуктовых наборов, однако регулярной доставки гуманитарных грузов нет. Оккупанты занимают жилье северодончан, которые выехали из города", – рассказал мэр.

Он отметил в телеэфире, что оккупанты "хозяйничают в городе так, как им вздумается".

"Люди, кто может, пытаются выехать к родственникам, к знакомым на оккупированную территорию. Что они будут делать дальше – это уже принципиальное решение и возможности каждого человека", – объяснил Стрюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)