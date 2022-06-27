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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке оккупанты занимают жилье выехавших из города жителей – мэр

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О захвате оккупантами Северодонецка стало известно 25 июня
О захвате оккупантами Северодонецка стало известно 25 июня
Фото: ЕРА

В захваченном российскими войсками Северодонецке Луганской области очень сложная гуманитарная ситуация, сообщил 27 июня в эфире общенационального телемарафона мэр города Александр Стрюк. Запись его включения опубликовал в Telegrаm глава областной военной администрации Сергей Гайдай и описал ситуацию в целом.

"В городе пытаются организовать оккупационную власть. Гуманитарная ситуация очень сложная. Россияне обещают быстро восстановить инфраструктуру, но это невозможно", – говорится в сообщении.

По данным Стрюка, из Северодонецка реально выехать только в сторону оккупированной территории, а в больнице осталось только несколько специалистов.

"Россиянами была организована разовая акция для телевизионных сюжетов по подвозу продуктовых наборов, однако регулярной доставки гуманитарных грузов нет. Оккупанты занимают жилье северодончан, которые выехали из города", – рассказал мэр.

Он отметил в телеэфире, что оккупанты "хозяйничают в городе так, как им вздумается".

"Люди, кто может, пытаются выехать к родственникам, к знакомым на оккупированную территорию. Что они будут делать дальше – это уже принципиальное решение и возможности каждого человека", – объяснил Стрюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российско-оккупантские войска после ухода из северных областей Украины в апреле сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.

В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

25 июня Стрюк сообщил, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

"После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское", – рассказали в Генштабе ВСУ вечером 25 июня. 

Зеленский в вечернем обращении 25 июня пообещал, что Украина вернет Северодонецк, как и остальные свои города.

Теги: Россия, война, оккупация, продукты, Северодонецк, больница, Сергей Гайдай, жилье, российская агрессия, война России против Украины, население, мэр, российские оккупанты, Александр Стрюк
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