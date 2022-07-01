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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ночь на 1 июля оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО

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Резниченко отметил, что, по предварительной информации, в результате обстрела пострадавших нет
Резниченко отметил, что, по предварительной информации, в результате обстрела пострадавших нет
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Оккупанты в ночь на 1 июля обстреляли Днепропетровскую область из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь с одной тревогой и атакой. Враг попал из РСЗО по Никопольскому району. Предварительно, без пострадавших", – написал он.

По словам главы ОВА, на месте обстрела работают специалисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.

Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.

В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.

28 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Одна ракета попала в СТО. Под завалами нашли тела двух погибших. В областном управлении ГСЧС сообщили, что две ракеты ударили по промышленному и транспортному предприятиям, разрушена железнодорожная инфраструктура, повреждены несколько жилых домов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, РСЗО, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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