Вилкул сообщил, что в Кривом Роге не будет "московских" и "бурятских" улиц. Их переименуют в честь Байдена, Джонсона, "Джавелинов" и Чернобаевки

В Кривом Роге намерены избавиться от названий, связанных с РФ и Беларусью Фото: uk.wikipedia.org

"В Кривом Роге не будет никаких "московских", "бурятских" и других улиц, площадей, парков и скверов, связанных с государством-агрессором Россией и Беларусью", – написал Вилкул.

По его словам, в городе, который "героически борется с орками уже пятый месяц", появятся улицы, скверы и площади в честь героев Украины, военных частей, которые защищают Кривой Рог, выдающихся украинских и иностранных деятелей, украинских городов и традиций. На первом этапе переименуют улицы, связанные с русскими и белорусскими географическими названиями.

В частности, улице Пушкина хотят дать имя Джо Байдена, Водопьянова – Бориса Джонсона. Улицу Лермонтова могут переименовать в Павла Федосенко или Великого Кобзаря.

Согласно проекту переименования, Белгородская улица станет Волновахской, Беломорская – улицей Джавелинов, Псковская – Бучанской, Новосибирская – Чернобаевской, Липецкая – улицей Байрактаров.

На карте Кривого Рога появятся также улицы Авдеевская, Иностранных Добровольцев, Крымскотатарская, Херсонская, Шейха Мансура, Героев обороны Харькова, Правого сектора, Джохара Дудаева и другие.

Как объяснил Вилкул, с 1 по 30 июля жители улиц, подлежащих переименованию, могут ознакомиться с предложенными названиями и направить на рассмотрение районных советов свои варианты, если таковые возникнут.. 15-31 августа жители обсудят названия с райисполкомами, и окончательные варианты направят в городской совет для принятия решения о переименовании.