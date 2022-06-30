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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вилкул сообщил, что в Кривом Роге не будет "московских" и "бурятских" улиц. Их переименуют в честь Байдена, Джонсона, "Джавелинов" и Чернобаевки

В Кривом Роге намерены избавиться от названий, связанных с РФ и Беларусью
В Кривом Роге намерены избавиться от названий, связанных с РФ и Беларусью
Фото: uk.wikipedia.org

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул 29 июня в Telegram заявил, что в городе переименуют улицы, площади и парки, названия которых связаны с Беларусью и со страной-агрессором Россией, и опубликовал проект переименования 193-х топонимов.

"В Кривом Роге не будет никаких "московских", "бурятских" и других улиц, площадей, парков и скверов, связанных с государством-агрессором Россией и Беларусью", – написал Вилкул.

По его словам, в городе, который "героически борется с орками уже пятый месяц", появятся улицы, скверы и площади в честь героев Украины, военных частей, которые защищают Кривой Рог, выдающихся украинских и иностранных деятелей,  украинских городов и традиций. На первом этапе переименуют улицы, связанные с русскими и белорусскими географическими названиями.

В частности, улице Пушкина хотят дать имя Джо Байдена, Водопьянова – Бориса Джонсона. Улицу Лермонтова могут переименовать в Павла Федосенко или Великого Кобзаря.

Согласно проекту переименования, Белгородская улица станет Волновахской, Беломорская – улицей Джавелинов, Псковская – Бучанской, Новосибирская – Чернобаевской, Липецкая – улицей Байрактаров.

На карте Кривого Рога появятся также улицы Авдеевская, Иностранных Добровольцев, Крымскотатарская, Херсонская, Шейха Мансура, Героев обороны Харькова, Правого сектора, Джохара Дудаева и другие.

Как объяснил Вилкул, с 1 по 30 июля жители улиц, подлежащих переименованию, могут ознакомиться с предложенными названиями и направить на рассмотрение районных советов свои варианты, если таковые возникнут.. 15-31 августа жители обсудят названия  с райисполкомами, и окончательные варианты направят в городской совет для принятия решения о переименовании.

Контекст:

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы и демонтировать памятники.

В частности, в Харькове решили сменить название для Харьковского областного русского театра имени Пушкина.

Украинская писательница Елена Павлова зарегистрировала на сайте президента Украины петицию с предложением, чтобы улицы, названные в честь Пушкина, переименовали в улицы Стивена Кинга. По состоянию на 30  июня предложение поддержали 5084 человека из 25 тыс. необходимых.

В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования в городе улицы Пушкинской (не возражая против украинизации ряда других одесских топонимов). Как пояснил городской голова в комментарии изданию The New York Times 18 июня, его "беспокоит рост ненависти ко всему российскому".

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Беларусь, Кривой Рог, Днепропетровская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, переименование, улицы, российские оккупанты
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