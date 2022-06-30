Вилкул сообщил, что в Кривом Роге не будет "московских" и "бурятских" улиц. Их переименуют в честь Байдена, Джонсона, "Джавелинов" и Чернобаевки

"В Кривом Роге не будет никаких "московских", "бурятских" и других улиц, площадей, парков и скверов, связанных с государством-агрессором Россией и Беларусью", – написал Вилкул.
По его словам, в городе, который "героически борется с орками уже пятый месяц", появятся улицы, скверы и площади в честь героев Украины, военных частей, которые защищают Кривой Рог, выдающихся украинских и иностранных деятелей, украинских городов и традиций. На первом этапе переименуют улицы, связанные с русскими и белорусскими географическими названиями.
В частности, улице Пушкина хотят дать имя Джо Байдена, Водопьянова – Бориса Джонсона. Улицу Лермонтова могут переименовать в Павла Федосенко или Великого Кобзаря.
Согласно проекту переименования, Белгородская улица станет Волновахской, Беломорская – улицей Джавелинов, Псковская – Бучанской, Новосибирская – Чернобаевской, Липецкая – улицей Байрактаров.
На карте Кривого Рога появятся также улицы Авдеевская, Иностранных Добровольцев, Крымскотатарская, Херсонская, Шейха Мансура, Героев обороны Харькова, Правого сектора, Джохара Дудаева и другие.
Как объяснил Вилкул, с 1 по 30 июля жители улиц, подлежащих переименованию, могут ознакомиться с предложенными названиями и направить на рассмотрение районных советов свои варианты, если таковые возникнут.. 15-31 августа жители обсудят названия с райисполкомами, и окончательные варианты направят в городской совет для принятия решения о переименовании.
В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы и демонтировать памятники.
В частности, в Харькове решили сменить название для Харьковского областного русского театра имени Пушкина.
Украинская писательница Елена Павлова зарегистрировала на сайте президента Украины петицию с предложением, чтобы улицы, названные в честь Пушкина, переименовали в улицы Стивена Кинга. По состоянию на 30 июня предложение поддержали 5084 человека из 25 тыс. необходимых.
В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования в городе улицы Пушкинской (не возражая против украинизации ряда других одесских топонимов). Как пояснил городской голова в комментарии изданию The New York Times 18 июня, его "беспокоит рост ненависти ко всему российскому".