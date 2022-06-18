Василий Стус вместо Льва Толстого. В Киевсовете зарегистрирован проект решения о переименовании пяти станций метро

В столице планируют переименовать несколько станций метро Фото: depositphotos.com

Проект зарегистрировал депутат Киевсовета, глава метрополитена Виктор Брагинский

Он предлагает переименовать станцию "Берестейская" в "Бучанскую", станцию "Площадь Льва Толстого" – в "Василия Стуса", станцию "Героев Днепра" – в "Героев Украины", станцию "Минская" – в "Варшавскую", станцию "Дружбы народов" – в "Ботаническую".

В пояснительной записке уточняется, что новые названия для станций были выбраны по итогам электронного голосования, в котором приняли участие более 170 тыс. пользователей.

Примерная стоимость переименования станций метрополитена составляет 2,3 млн грн, которые Брагинский предлагает выделить из киевского бюджета.

Отмечается, что цель проекта решения – "уменьшение информационного и культурологического влияния московского нарратива на мировоззрение киевлян, создание предпосылок для предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности враждебно настроенных к Украине лиц, деколонизация топонимики в Киеве".