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КИЕВ

Василий Стус вместо Льва Толстого. В Киевсовете зарегистрирован проект решения о переименовании пяти станций метро

В столице планируют переименовать несколько станций метро
В столице планируют переименовать несколько станций метро
Фото: depositphotos.com

В Киевском городском совете 15 июня был зарегистрирован проект решения о переименовании пяти станций столичного метрополитена, названия которых связаны с РФ "и\или ее государствами-союзниками (сателлитами)". Документ опубликован на сайте Киевсовета, он находится на рассмотрении профильных комиссий.

Проект зарегистрировал депутат Киевсовета, глава метрополитена Виктор Брагинский 

Он предлагает переименовать станцию "Берестейская" в "Бучанскую", станцию "Площадь Льва Толстого" – в "Василия Стуса", станцию "Героев Днепра" – в "Героев Украины", станцию "Минская" – в "Варшавскую", станцию "Дружбы народов" – в "Ботаническую". 

В пояснительной записке уточняется, что новые названия для станций были выбраны по итогам электронного голосования, в котором приняли участие более 170 тыс. пользователей.

Примерная стоимость переименования станций метрополитена составляет 2,3 млн грн, которые Брагинский предлагает выделить из киевского бюджета. 

Отмечается, что цель проекта решения – "уменьшение информационного и культурологического влияния московского нарратива на мировоззрение киевлян, создание предпосылок для предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности враждебно настроенных к Украине лиц, деколонизация топонимики в Киеве".

Контекст:

Брагинский 15 апреля начал онлайн-опрос "Дерусификация киевского метро" по переименованию пяти станций, названия которых связаны с Россией, Беларусью или советской армией. 

Также после начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями – в Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25. Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.

Теги: метро, Киевсовет, Лев Толстой, Площадь Льва Толстого, декоммунизация, Василий Стус, Виктор Брагинский, переименование, метрополитен
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