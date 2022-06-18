Василий Стус вместо Льва Толстого. В Киевсовете зарегистрирован проект решения о переименовании пяти станций метро

Проект зарегистрировал депутат Киевсовета, глава метрополитена Виктор Брагинский
Он предлагает переименовать станцию "Берестейская" в "Бучанскую", станцию "Площадь Льва Толстого" – в "Василия Стуса", станцию "Героев Днепра" – в "Героев Украины", станцию "Минская" – в "Варшавскую", станцию "Дружбы народов" – в "Ботаническую".
В пояснительной записке уточняется, что новые названия для станций были выбраны по итогам электронного голосования, в котором приняли участие более 170 тыс. пользователей.
Примерная стоимость переименования станций метрополитена составляет 2,3 млн грн, которые Брагинский предлагает выделить из киевского бюджета.
Отмечается, что цель проекта решения – "уменьшение информационного и культурологического влияния московского нарратива на мировоззрение киевлян, создание предпосылок для предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности враждебно настроенных к Украине лиц, деколонизация топонимики в Киеве".
Брагинский 15 апреля начал онлайн-опрос "Дерусификация киевского метро" по переименованию пяти станций, названия которых связаны с Россией, Беларусью или советской армией.
Также после начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями – в Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25. Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.