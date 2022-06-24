Харьковский университет имени Каразина реорганизовал кафедры русского языка и истории русской литературы

Издание отмечает, что в университете "в целях оптимизации учебного процесса" реорганизовали филологический факультет, в результате чего на базе кафедр русского языка и истории русской литературы была создана кафедра славянской филологии. К этой кафедре привлекли преподавателей польского языка и польской литературы.

Сейчас на филфаке ХНУ работает шесть кафедр: украинского языка, истории украинской литературы, славянской филологии, история зарубежной литературы и классической филологии, общего и прикладного языковедения, журналистики.

На историческом факультете университета ранее функционировала кафедра истории России. Сейчас вместо нее работает кафедра истории Восточной Европы.