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ПОЛИТИКА

Языковой омбудсмен Украины о дерусификации: Чьими именами мы называем улицы, того и страна

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Кремень: Защита украинской идентичности это приоритет
Кремень: Защита украинской идентичности – это приоритет
Фото: Уповноважений із захисту державної мови / Facebook

Улицы в Украине следует называть теми именами, которые хотят украинцы. Об этом в интервью "Немецкой волне" заявил 26 июня языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень, отвечая на вопрос о дерусификации в условиях полномасштабного вторжения России.

"Алгоритм очень прост: горожане должны принять для себя решение – по какой улице они хотели бы ходить, водить в школы и отправлять в университеты своих детей. Считаю, что вопросы восстановления исторической памяти, так же как и защита украинской идентичности, – это точно такие же приоритеты, которые мы ставим перед собой в условиях полномасштабной войны", – сказал он.

Языкового омбудсмена попросили прокомментировать аргумент, что российские писатели Александр "Пушкин и [Михаил] Булгаков – это не [советский руководитель Владимир] Ленин, а [композитор Петр] Чайковский – вообще украинец".

"Те нарративы, которые были актуальны в XIX веке, которыми пользовались в XX веке, чтобы утвердить панрусизм на территории бывшего СССР, где фактически не было государственных языков, а был один язык общения между собой разных народов, когда фактически был создан русско-русский словарь, а не украинско-русский, когда владение украинским языком считалось чем-то второстепенным, когда было насмешливое пренебрежение в отношении тех, кто ценит свою культуру, родился в селе, общается на своем родном, материнском языке, должны были рано или поздно достичь своего предела", – ответил он.

По словам Кременя, вопрос не в фамилиях, "а в ценностях, которые остались до сих пор, в том числе и в школьной программе" Украины.

"Не нужно из этого делать политику. Надо разрешить людям выбрать топонимические названия такими, какими они хотят их видеть. Если люди хотят жить в таком культурном пространстве и это оправдано историей, войной и другими вызовами, так оно и должно быть. Ведь чьими именами мы называем улицы, того и страна", – объяснил он.

Контекст:

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы и демонтировать памятники.

В частности, в Харькове решили сменить название для Харьковского областного русского театра имени Пушкина.

Теги: Россия, Украина, СССР, русский язык, украинский язык, вторжение, политика, украинцы, омбудсмен, Александр Пушкин, писатель, переименование, улицы, Тарас Кремень, память, язык
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