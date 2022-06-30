Тероборона в Покровске получила партию бронежилетов и касок от ДТЭК

"Председатель Покровской районной военной администрации Андрей Бондаренко постоянно поддерживает связь с военными, знает об их потребностях и проблемах, а затем по возможности оперативно помогает в их решении. Так, по его инициативе и при финансовой поддержке "ДТЭК Энерго" бойцы территориальной обороны получили очередную партию бронежилетов и защитных касок", – сообщили в местной администрации.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова направила на поддержку ВСУ, Сил территориальной обороны и на гуманитарную помощь почти 500 млн грн. Война России против Украины. Главное (обновляется)