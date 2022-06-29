НАТО утвердил комплексный пакет помощи Украине – Столтенберг

Столтенберг: Украина может рассчитывать на нас так долго, как это потребуется. Союзники продолжат оказывать серьезную военную и финансовую помощь Фото: ЕРА

Столтенберг заявил, что лидерство и мужество президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня по видеосвязи выступил на саммите, вдохновляют лидеров НАТО.

"Я рад, что он смог присоединиться к нашей сегодняшней встрече. Президент Зеленский ясно дал понять, что Украина рассчитывает на нашу постоянную поддержку. И наше послание ему было столь же ясным. Украина может рассчитывать на нас. И так долго, как это потребуется. Союзники продолжат оказывать серьезную военную и финансовую помощь. И сегодня лидеры договорились усилить нашу поддержку, согласовав комплексный пакет помощи для Украины", – сказал он.

По словам генерального секретаря НАТО, этот пакет включает:

защищенные средства связи, топливо, медикаменты и бронежилеты;

оборудование для противодействия минам, химическим и биологическим угрозам;

сотни портативных систем защиты от беспилотников.

"В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от советского оборудования к современному оборудованию НАТО, усилить оперативную совместимость и еще больше укрепить ее институты обороны и безопасности. Все это свидетельствует о нашей приверженности будущему Украины, и наша приверженность непоколебима, – добавил генсек НАТО. – Сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического пространства".