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ВОЙНА В УКРАИНЕ

НАТО утвердил комплексный пакет помощи Украине – Столтенберг

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Столтенберг: Украина может рассчитывать на нас так долго, как это потребуется. Союзники продолжат оказывать серьезную военную и финансовую помощь
Столтенберг: Украина может рассчитывать на нас так долго, как это потребуется. Союзники продолжат оказывать серьезную военную и финансовую помощь
Фото: ЕРА

Страны – участницы НАТО на саммите в Мадриде утвердили комплексный пакет помощи Украине. Об этом на брифинге 29 июня заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует пресс-служба Альянса.

Столтенберг заявил, что лидерство и мужество президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня по видеосвязи выступил на саммите, вдохновляют лидеров НАТО. 

"Я рад, что он смог присоединиться к нашей сегодняшней встрече. Президент Зеленский ясно дал понять, что Украина рассчитывает на нашу постоянную поддержку. И наше послание ему было столь же ясным. Украина может рассчитывать на нас. И так долго, как это потребуется. Союзники продолжат оказывать серьезную военную и финансовую помощь. И сегодня лидеры договорились усилить нашу поддержку, согласовав комплексный пакет помощи для Украины", – сказал он. 

По словам генерального секретаря НАТО, этот пакет включает: 

  • защищенные средства связи, топливо, медикаменты и бронежилеты;
  • оборудование для противодействия минам, химическим и биологическим угрозам;
  • сотни портативных систем защиты от беспилотников. 

"В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от советского оборудования к современному оборудованию НАТО, усилить оперативную совместимость и еще больше укрепить ее институты обороны и безопасности. Все это свидетельствует о нашей приверженности будущему Украины, и наша приверженность непоколебима, – добавил генсек НАТО. – Сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического пространства".

Контекст:

Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Зеленский принял участие во встрече по видеосвязи. Он призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя.

В коммюнике, обнародованном 29 июня, страны НАТО завили, что считают Россию наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, военная помощь, бронежилеты, беспилотники, безопасность, саммит НАТО
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