НАТО утвердил комплексный пакет помощи Украине – Столтенберг

Столтенберг заявил, что лидерство и мужество президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня по видеосвязи выступил на саммите, вдохновляют лидеров НАТО.
"Я рад, что он смог присоединиться к нашей сегодняшней встрече. Президент Зеленский ясно дал понять, что Украина рассчитывает на нашу постоянную поддержку. И наше послание ему было столь же ясным. Украина может рассчитывать на нас. И так долго, как это потребуется. Союзники продолжат оказывать серьезную военную и финансовую помощь. И сегодня лидеры договорились усилить нашу поддержку, согласовав комплексный пакет помощи для Украины", – сказал он.
По словам генерального секретаря НАТО, этот пакет включает:
"В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от советского оборудования к современному оборудованию НАТО, усилить оперативную совместимость и еще больше укрепить ее институты обороны и безопасности. Все это свидетельствует о нашей приверженности будущему Украины, и наша приверженность непоколебима, – добавил генсек НАТО. – Сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического пространства".
Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Зеленский принял участие во встрече по видеосвязи. Он призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя.
В коммюнике, обнародованном 29 июня, страны НАТО завили, что считают Россию наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе.