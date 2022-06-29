Зеленский рассказал в НАТО об истинных целях России в войне – заново поработить страны, входившие в сферу влияния СССР

"Дать реально сильный ответ на действия России – это то, что нужно и нам, и каждому из ваших государств, и всему Альянсу, всему евроатлантическому сообществу. Если вы действительно определяете Россию своей главной угрозой, вы должны полностью поддержать ее главную, первую мишень", – сказал Зеленский, имея в виду Украину.

По мнению главы государства, сейчас происходит не война России только против Украины.

"Это война за право диктовать условия в Европе. За то, каким будет будущий мировой порядок. Поэтому поддержать именно Украину и сейчас оружием, финансами и политически, такими санкциями против России, которые остановят ее способность оплачивать войну, – это абсолютная необходимость", – убежден Зеленский.

Президент Украины добавил, что российское руководство видит мир иначе, чем НАТО или Украина.

"Цели России известны... Они смотрят, например, на Литву не как на члена вашего союза (НАТО. – "ГОРДОН".), а как на республику Советского Союза. Для нас это бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают – как возможную будущую, хотят снова поработить", – заявил Зеленский.

По его мнению, такие притязания РФ существуют в отношении каждой страны, которая является соседом России.

"Она (Россия. – "ГОРДОН".) город за городом хочет поглотить так всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Это истинная цель России. Вопрос – кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ: все они", – считает президент Украины.

"[Такое можно сказать] о каждом государстве, когда-то находившемся в сфере влияния Москвы", – резюмировал Зеленский.

Он предостерег членов НАТО, что в течение года ситуация может ухудшиться, что приведет к "реальному провалу" Альянса, поскольку под ударом России вслед за Украиной могут оказаться уже его участники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Офіс Президента Украі * ни (@op_ukraine)