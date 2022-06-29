Швеция и Финляндия будут приглашены к членству в НАТО 29 июня на саммите в Мадриде – Столтенберг

Об этом 28 июня на пресс-конференции в столице Испании заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте НАТО.
28 июня министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции (Мевлют Чавушоглу, Пекка Хаависто, Анн Линде) подписали меморандум о взаимопонимании между странами, подтверждающий поддержку Анкарой приглашения Финляндии и Швеции вступить в НАТО на саммите в Мадриде на этой неделе.
Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк спросил Столтенберга, будут ли приглашены Швеция и Финляндия в НАТО с 29 июня, и есть ли заверения от Турции, что они не только подпишут Протокол о присоединении, но и ратифицируют его потом в турецком парламенте.
"Завтра лидеры Альянса примут решение пригласить Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО, стать членами НАТО. После этого саммита Финляндия и Швеция станут приглашенными странами. Потом во всех столицах пройдет процесс ратификации, – ответил Столтенберг. – Но я абсолютно уверен в том, что с твердой приверженностью трехстороннему меморандуму о взаимопонимании… фактически мы стали свидетелями его подписания только что. Дверь открыта. Присоединение Финляндии и Швеции к нашему Альянсу случится".
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, глава Кремля заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
16 мая Эрдоган сказал, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК). По информации Bloomberg, Турция выдвигала несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.
Как отмечается на сайте Альянса, на встрече в Мадриде 28 июня лидеры трех стран (Нийнисте, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и Эрдоган) "согласовали трехсторонний меморандум для решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО".
Сейчас саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня.