Швеция и Финляндия будут приглашены к членству в НАТО 29 июня на саммите в Мадриде – Столтенберг

Об этом 28 июня на пресс-конференции в столице Испании заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте НАТО.

28 июня министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции (Мевлют Чавушоглу, Пекка Хаависто, Анн Линде) подписали меморандум о взаимопонимании между странами, подтверждающий поддержку Анкарой приглашения Финляндии и Швеции вступить в НАТО на саммите в Мадриде на этой неделе.

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк спросил Столтенберга, будут ли приглашены Швеция и Финляндия в НАТО с 29 июня, и есть ли заверения от Турции, что они не только подпишут Протокол о присоединении, но и ратифицируют его потом в турецком парламенте.

"Завтра лидеры Альянса примут решение пригласить Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО, стать членами НАТО. После этого саммита Финляндия и Швеция станут приглашенными странами. Потом во всех столицах пройдет процесс ратификации, – ответил Столтенберг. – Но я абсолютно уверен в том, что с твердой приверженностью трехстороннему меморандуму о взаимопонимании… фактически мы стали свидетелями его подписания только что. Дверь открыта. Присоединение Финляндии и Швеции к нашему Альянсу случится".