Столтенберг с пониманием отнесся к позиции Турции относительно желания Швеции и Финляндии стать членами НАТО

"Речь идет о терроризме и экспорте оружия. И мы должны понимать, что ни один другой член НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция… Поэтому когда такой ключевой союзник НАТО, как Турция, поднимает вопрос вроде терроризма, конечно, мы должны сесть за стол переговоров и воспринимать это всерьез", – сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что саммит Альянса, который должен пройти в Мадриде с 28-го по 30 июня, "никогда не был дедлайном" для разрешения споров Турции с Финляндией и Швецией.

"В то же время я бы хотел решить этот вопрос как можно быстрее. И поэтому мы упорно работаем с нашим союзником по НАТО Турцией, а также Финляндией и Швецией, чтобы решить вопросы, которые подняла Турция", – объяснил журналистам Столтенберг.

"Европейская правда" отмечает, что генсек НАТО лично отправился на переговоры в обе страны, которые претендуют на вступление в Альянс.