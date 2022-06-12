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Столтенберг с пониманием отнесся к позиции Турции относительно желания Швеции и Финляндии стать членами НАТО

Столтенберг отправился на переговоры в Финляндию и Швецию
Столтенберг отправился на переговоры в Финляндию и Швецию
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя в Финляндии позицию Анкары относительно вступления в Альянс Финляндии и Швеции, назвал Турцию ключевым союзником НАТО. Столтенберга цитирует 12 июня "Европейская правда".

"Речь идет о терроризме и экспорте оружия. И мы должны понимать, что ни один другой член НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция… Поэтому когда такой ключевой союзник НАТО, как Турция, поднимает вопрос вроде терроризма, конечно, мы должны сесть за стол переговоров и воспринимать это всерьез", – сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что саммит Альянса, который должен пройти в Мадриде с 28-го по 30 июня, "никогда не был дедлайном" для разрешения споров Турции с Финляндией и Швецией.

"В то же время я бы хотел решить этот вопрос как можно быстрее. И поэтому мы упорно работаем с нашим союзником по НАТО Турцией, а также Финляндией и Швецией, чтобы решить вопросы, которые подняла Турция", – объяснил журналистам Столтенберг.

"Европейская правда" отмечает, что генсек НАТО лично отправился на переговоры в обе страны, которые претендуют на вступление в Альянс.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, глава Кремля Владимир Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ. 

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.

Президент Турции Реждеп Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

16 мая Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК). По информации Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.

Эрдоган 1 июня заявил, что Турция пока не получала конкретных предложений по разблокированию вступления Финляндии и Швеции в НАТО. 

Теги: Турция, НАТО, терроризм, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, переговоры, политика, саммит, членство
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