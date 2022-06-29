Турция поддержит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Три страны подписали меморандум о взаимопонимании

Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать друг другу полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга, отметил Нийнисте (третий справа) Фото: EPA

Об этом говорится в заявлении главы Финского государства Саули Нийнисте, опубликованном на сайте президента Финляндии, по итогам его встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при поддержке генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"В нашем меморандуме о взаимопонимании подчеркивается, что Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать друг другу полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга. По мере того, как мы становимся союзниками НАТО, это обязательство будет еще более укрепляться, – отмечается в заявлении Нийнисте, обнародованном его канцелярией. – Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, но сейчас это решение неизбежно".

Подчеркивается, что Финляндия "осуждает терроризм во всех его формах" и как член НАТО "полностью привержена политике НАТО по борьбе с терроризмом".

"Я рад, что этот этап на пути Финляндии к членству в НАТО завершен. Теперь я с нетерпением жду плодотворных дискуссий о роли Финляндии в НАТО с нашими будущими союзниками здесь, в Мадриде", – указал Нийнисте.

Как отмечается на сайте Альянса, на встрече в Мадриде лидеры трех стран "согласовали трехсторонний меморандум для решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО".

"Я решительно приветствую подписание этого трехстороннего меморандума и решительно приветствую конструктивный подход, продемонстрированный всеми тремя странами в ходе переговоров. Членство Финляндии и Швеции в НАТО хорошо для Финляндии и Швеции, хорошо для НАТО и для европейской безопасности", – резюмировал Столтенберг.