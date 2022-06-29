Турция поддержит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Три страны подписали меморандум о взаимопонимании

Об этом говорится в заявлении главы Финского государства Саули Нийнисте, опубликованном на сайте президента Финляндии, по итогам его встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при поддержке генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"В нашем меморандуме о взаимопонимании подчеркивается, что Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать друг другу полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга. По мере того, как мы становимся союзниками НАТО, это обязательство будет еще более укрепляться, – отмечается в заявлении Нийнисте, обнародованном его канцелярией. – Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, но сейчас это решение неизбежно".
Подчеркивается, что Финляндия "осуждает терроризм во всех его формах" и как член НАТО "полностью привержена политике НАТО по борьбе с терроризмом".
"Я рад, что этот этап на пути Финляндии к членству в НАТО завершен. Теперь я с нетерпением жду плодотворных дискуссий о роли Финляндии в НАТО с нашими будущими союзниками здесь, в Мадриде", – указал Нийнисте.
Как отмечается на сайте Альянса, на встрече в Мадриде лидеры трех стран "согласовали трехсторонний меморандум для решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО".
"Я решительно приветствую подписание этого трехстороннего меморандума и решительно приветствую конструктивный подход, продемонстрированный всеми тремя странами в ходе переговоров. Членство Финляндии и Швеции в НАТО хорошо для Финляндии и Швеции, хорошо для НАТО и для европейской безопасности", – резюмировал Столтенберг.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, глава Кремля заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.
Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
16 мая Эрдоган сказал, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК). По информации Bloomberg, Турция выдвигала несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.
Сейчас саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня.