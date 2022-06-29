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Турция поддержит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Три страны подписали меморандум о взаимопонимании

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Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать друг другу полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга, отметил Нийнисте (третий справа)
Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать друг другу полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга, отметил Нийнисте (третий справа)
Фото: EPA

Министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции (Мевлют Чавушоглу, Пекка Хаависто, Анн Линде) 28 июня подписали меморандум о взаимопонимании между странами, подтверждающий поддержку Анкарой приглашения Финляндии и Швеции вступить в НАТО на саммите в Мадриде (Испания) на этой неделе.

Об этом говорится в заявлении главы Финского государства Саули Нийнисте, опубликованном на сайте президента Финляндии, по итогам его встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при поддержке генсека НАТО Йенса Столтенберга.  

"В нашем меморандуме о взаимопонимании подчеркивается, что Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать друг другу полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга. По мере того, как мы становимся союзниками НАТО, это обязательство будет еще более укрепляться, – отмечается в заявлении Нийнисте, обнародованном его канцелярией. – Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, но сейчас это решение неизбежно".

Подчеркивается, что Финляндия "осуждает терроризм во всех его формах" и как член НАТО "полностью привержена политике НАТО по борьбе с терроризмом".

"Я рад, что этот этап на пути Финляндии к членству в НАТО завершен. Теперь я с нетерпением жду плодотворных дискуссий о роли Финляндии в НАТО с нашими будущими союзниками здесь, в Мадриде", – указал Нийнисте.

Как отмечается на сайте Альянса, на встрече в Мадриде лидеры трех стран "согласовали трехсторонний меморандум для решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО".

"Я решительно приветствую подписание этого трехстороннего меморандума и решительно приветствую конструктивный подход, продемонстрированный всеми тремя странами в ходе переговоров. Членство Финляндии и Швеции в НАТО хорошо для Финляндии и Швеции, хорошо для НАТО и для европейской безопасности", – резюмировал Столтенберг.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, глава Кремля заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ. 

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.

Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

16 мая Эрдоган сказал, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК). По информации Bloomberg, Турция выдвигала несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.

Сейчас саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, терроризм, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, переговоры, террористы, меморандум, угрозы, Мадрид, саммит, Мевлют Чавушоглу, Саули Нийнисте, президент, премьер-министр, вступ, встреча, членство, Пекка Хаависто, Анн Линде, Магдалена Андерссон
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