Зеленский прокомментировал болезнь Путина, опасную для Украины

"Честно говоря, я не знаю, что происходит с Путиным, я считаю, что есть действительно большая болезнь. В целом [в России], но она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы (журналист NBC просил прокомментировать слухи о физическом нездоровье Путина –"ГОРДОН".). Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь захвата, пыток, которые совершили на нашей земле", – отметил украинский лидер.
Зеленский добавил, что эта болезнь поразила не только Путина.
"Это сложный момент и это болезнь, и это вопрос не только одного человека. Я понимаю, что многие люди в окружении президента РФ – они именно больные: излишние амбиции, неуважение к международному праву, к жизни людей. Для меня жизнь людей – бесценна, это самое главное, что есть, для них – это ничего, просто материал. Эта болезнь опасна для нашего государства. А все остальное это болтовня и не очень интересно", – подытожил президент Украины.
69-летний Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.