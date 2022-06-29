Зеленский прокомментировал болезнь Путина, опасную для Украины

"Честно говоря, я не знаю, что происходит с Путиным, я считаю, что есть действительно большая болезнь. В целом [в России], но она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы (журналист NBC просил прокомментировать слухи о физическом нездоровье Путина –"ГОРДОН".). Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь захвата, пыток, которые совершили на нашей земле", – отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что эта болезнь поразила не только Путина.

"Это сложный момент и это болезнь, и это вопрос не только одного человека. Я понимаю, что многие люди в окружении президента РФ – они именно больные: излишние амбиции, неуважение к международному праву, к жизни людей. Для меня жизнь людей – бесценна, это самое главное, что есть, для них – это ничего, просто материал. Эта болезнь опасна для нашего государства. А все остальное это болтовня и не очень интересно", – подытожил президент Украины.