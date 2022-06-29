Премьер Италии заявил, что Путин не приедет на саммит G20. В Кремле ответили

"Что касается присутствия президента Путина, то его исключает президент [Индонезии Джоко] Видодо, он был категоричен, он [Путин] не приедет. Что может произойти – так это дистанционное участие, посмотрим", – сказал политик.

Помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя заявление Драги, сказал, что Путину поступило приглашение об участии в саммите и российская сторона ответила положительно.

"Ну, не Драги же определяет это. Приглашение поступило, мы отреагировали положительно", – цитирует Ушакова российское пропагандистское агентство "Интерфакс".

27 июня Ушаков заявил, что Путин принял приглашение на саммит "Большой двадцатки".