Премьер Италии заявил, что Путин не приедет на саммит G20. В Кремле ответили

"Что касается присутствия президента Путина, то его исключает президент [Индонезии Джоко] Видодо, он был категоричен, он [Путин] не приедет. Что может произойти – так это дистанционное участие, посмотрим", – сказал политик.
Помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя заявление Драги, сказал, что Путину поступило приглашение об участии в саммите и российская сторона ответила положительно.
"Ну, не Драги же определяет это. Приглашение поступило, мы отреагировали положительно", – цитирует Ушакова российское пропагандистское агентство "Интерфакс".
27 июня Ушаков заявил, что Путин принял приглашение на саммит "Большой двадцатки".
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.
На мероприятие приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Он принял приглашение и сказал: "Я верю, что на этом саммите будут только государства-друзья, государства-партнеры и не будет каких-либо оккупантов. Прошу всех индонезийцев молиться о мире в Украине, о народе Украины и о том, чтобы мудрости мира хватило, чтобы спасти человечество от имеющихся угроз".
Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".
Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США Джо Байден, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.
Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.