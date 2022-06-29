"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи

"Про энурез у Путина и его встречу с Токаевым", – написал он.
Энурез – болезнь, характеризующаяся недержанием мочи.
Великий предстал в образе Путина на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Актер скривил лицо и делал хаотичные движения ногами. Голос за кадром спросил: "Владимир Владимирович, а что у вас с ногами?"
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" – ответил Великий в образе Путина, обращаясь якобы к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.
"Путин" поприветствовал присутствующих на "ежегодном путинском... ой питерском международном экономическом форуме".
"Рад здесь видеть многих уважаемых международных неизвестных мне людей", – сказал он.
Великий посмеялся над Путиным, который не смог выговорить правильно имя президента Казахстана, а также показал реакцию президента РФ на заявление казахского лидера о непризнании "ДНР" и "ЛНР".
"Вот вы не собираетесь признавать "ДНР" и "ЛНР". А что вы скажете, если, к примеру, мы не признаем кумыс?" – сказал он.
Также "Путин" в ролике поприветствовал "дилера "ДНР" Пушилина", "лидер Китая Сидзипень, Дзидзилинь", "канцтовара Германии Шулаца Ольф"и "партнеров из Уретры".
Великий в образе Путина рассказал, что россиянам будут раздавать таблетки от памяти, чтобы они забыли, что такое бедность.
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Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" он работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.
17 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в присутствии президента России Владимира Путина, что Казахстан не признает так называемые "ЛДНР".