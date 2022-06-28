Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка

По словам Роднянского, после его поста о ракетной атаке РФ по жилому дому в Киеве он столкнулся с хамски сформулированными высказываниями трех типов.⠀

"С использованием бессмысленной пропагандистской мантры "вы восемь лет бомбили Донецк и бомбите его сейчас по 500 снарядов в день"; с обвинениями в "фейке" – "не русская ракета, а украинская", "дом давно заброшен, там никто не живет", это "актеры"; и, конечно, с циничной поддержкой кровавой войны. Да-да, такие люди есть, они требуют "сровнять Киев с землей", "убивать больше" и желают нам, украинцам, "сдохнуть", – написал продюсер.

Роднянский подчеркнул, что в отношении убийств мирных людей не может быть разных мнений.

"Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка", – написал он.

Продюсер заявил, что ракеты, бьющие по украинским мирным городам, – это часть российской кампании по запугиванию населения страны, психологическая борьба с Украиной.

"Возьму на себя смелость заявить: запугать Украину и украинцев не удастся. Это невозможно. Тому свидетельством четыре месяца несгибаемой борьбы, которую ведет с агрессором весь украинский народ. Украина выстоит, победит и отстроит все, что разрушает сейчас российская армия, заново. И намного лучше. Это не преувеличение. "Ветер истории" дует в паруса Украины. А российский корабль движется против ветра. В известном направлении", – заверил он.

Пост Роднянский сопроводил снимком польского фотографа Марека Березовского, на котором запечатлен житель освобожденного Ирпеня.

"Жизнь продолжается", – написал продюсер.

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