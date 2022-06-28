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28 июня, 2022
 
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Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка

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Роднянский: Жизнь продолжается
Роднянский: Жизнь продолжается
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 27 июня в Instagram признался, что вынужден был забанить несколько сотен человек, и рассказал, за что.

По словам Роднянского, после его поста о ракетной атаке РФ по жилому дому в Киеве он столкнулся с хамски сформулированными высказываниями трех типов.⠀

"С использованием бессмысленной пропагандистской мантры "вы восемь лет бомбили Донецк и бомбите его сейчас по 500 снарядов в день"; с обвинениями в "фейке" – "не русская ракета, а украинская", "дом давно заброшен, там никто не живет", это "актеры"; и, конечно, с циничной поддержкой кровавой войны. Да-да, такие люди есть, они требуют "сровнять Киев с землей", "убивать больше" и желают нам, украинцам, "сдохнуть", – написал продюсер.

Роднянский подчеркнул, что в отношении убийств мирных людей не может быть разных мнений.

"Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка", – написал он.

Продюсер заявил, что ракеты, бьющие по украинским мирным городам, – это часть российской кампании по запугиванию населения страны, психологическая борьба с Украиной.

"Возьму на себя смелость заявить: запугать Украину и украинцев не удастся. Это невозможно. Тому свидетельством четыре месяца несгибаемой борьбы, которую ведет с агрессором весь украинский народ. Украина выстоит, победит и отстроит все, что разрушает сейчас российская армия, заново. И намного лучше. Это не преувеличение. "Ветер истории" дует в паруса Украины. А российский корабль движется против ветра. В известном направлении", – заверил он.

Пост Роднянский сопроводил снимком польского фотографа Марека Березовского, на котором запечатлен житель освобожденного Ирпеня.

"Жизнь продолжается", – написал продюсер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Роднянский призвал россиян показать своим друзьям фото разрушенного российскими ракетами дома в Киеве.

Взрывы 26 июня прогремели в Шевченковском районе Киева.

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост. 

Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Киев, Украина, убийство, война, агрессия, нападение, Александр Роднянский, украинцы, война России против Украины, ракеты, российский корабль, взрывы, борьба, ракета, фото
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