  "Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди

Арестович обратил внимание на татуировку на груди Валеевой.

"Паук это? Что это?" – присмотрелся он.

Арестович рассказал анекдот о "зеке, который сел при Союзе и откинулся во времена фуа-гры". Отсидевший 20 лет бывший заключенный зашел в ресторан и заказал у официантки чай – "как себе". Та принесла ему "ядреннейший чефир – "как себе". Зек, попробовав, ответил: "Детка, побросала тебя жизнь".

"Такое ощущение, что жизнь ее побросала", – сказал Арестович.

Он снова приблизился к фото Валеевой, рассматривая ее татуировку.

"Я паука пытаюсь этого рассмотреть. Это насекомое какое-то? А, это цветок! Камень судьбы какой-то" – сказал он.

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Видео: Aleksey Durnev / YouTube