Бульвар Шоубиз
 
27 июня, 2022
 
Новости

"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди

 
|
Арестович вспомнил анекдот о зеке, рассматривая "Мисс Крым 2022"
Арестович вспомнил анекдот о зеке, рассматривая "Мисс Крым 2022"
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович во время беседы с журналистом Алексеем Дурневым высказался о победительнице конкурса красоты, который проходил в аннексированном Крыму – "Мисс Крым 2022" Ольга Валеевой. Видео разместили на YouTube-канале Дурнева.

Арестович обратил внимание на татуировку на груди Валеевой.

"Паук это? Что это?" – присмотрелся он.

Арестович рассказал анекдот о "зеке, который сел при Союзе и откинулся во времена фуа-гры". Отсидевший 20 лет бывший заключенный зашел в ресторан и заказал у официантки чай – "как себе". Та принесла ему "ядреннейший чефир – "как себе". Зек, попробовав, ответил: "Детка, побросала тебя жизнь".

"Такое ощущение, что жизнь ее побросала", – сказал Арестович.

Он снова приблизился к фото Валеевой, рассматривая ее татуировку.

"Я паука пытаюсь этого рассмотреть. Это насекомое какое-то? А, это цветок! Камень судьбы какой-то" – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Aleksey Durnev / YouTube
Контекст:

Дурнев опубликовал снимки Валеевой 1 июня.

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузии. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.

Теги: конкурс, анекдот, Алексей Арестович, фото, татуировка, тату, грудь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Елена ПОСКАННАЯ
  Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю
  Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Могилевская о Путине: Врага надо убивать – молча и наповал. И контрольный в голову. Я неплохо стреляю
  Могилевская о Путине: Врага надо убивать – молча и наповал. И контрольный в голову. Я неплохо стреляю
  "Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди
  "Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди
"Сексуальнее, чем самая сексуальная". Кардашян засветила фигуру в бикини во время плавания
"Сексуальнее, чем самая сексуальная". Кардашян засветила фигуру в бикини во время плавания
  Кондратюк о своем брате: На херсонских номерах машина приехала с ФСБшниками. Склоняли к работе на них. Но он сказал: "Я не буду"
  Кондратюк о своем брате: На херсонских номерах машина приехала с ФСБшниками. Склоняли к работе на них. Но он сказал: "Я не буду"
  Ведущая Надежда Матвеева рассказала, почему не отговаривала сына от решения пойти добровольцем на фронт
  Ведущая Надежда Матвеева рассказала, почему не отговаривала сына от решения пойти добровольцем на фронт
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини
  Елена Зеленская ответила французскому телеканалу, почему не покинула Украину
  Елена Зеленская ответила французскому телеканалу, почему не покинула Украину
  Кондратюк: Арестович – это Дед Панас, который нравится не детям, а женщинам
  Кондратюк: Арестович – это Дед Панас, который нравится не детям, а женщинам
50-летняя принцесса Норвегии высказалась о бисексуальности своего 47-летнего жениха – темнокожего шамана
50-летняя принцесса Норвегии высказалась о бисексуальности своего 47-летнего жениха – темнокожего шамана
  Ведущая Матвеева о сестре из РФ: Она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "Ваши убивают наших людей и детей"
  Ведущая Матвеева о сестре из РФ: Она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "Ваши убивают наших людей и детей"
Российская актриса Хаматова: Россия сошла с ума 20 лет назад. Только я этого не понимала
Российская актриса Хаматова: Россия сошла с ума 20 лет назад. Только я этого не понимала
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 