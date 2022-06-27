  "Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди

Арестович обратил внимание на татуировку на груди Валеевой.
"Паук это? Что это?" – присмотрелся он.
Арестович рассказал анекдот о "зеке, который сел при Союзе и откинулся во времена фуа-гры". Отсидевший 20 лет бывший заключенный зашел в ресторан и заказал у официантки чай – "как себе". Та принесла ему "ядреннейший чефир – "как себе". Зек, попробовав, ответил: "Детка, побросала тебя жизнь".
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала", – сказал Арестович.
Он снова приблизился к фото Валеевой, рассматривая ее татуировку.
"Я паука пытаюсь этого рассмотреть. Это насекомое какое-то? А, это цветок! Камень судьбы какой-то" – сказал он.
Дурнев опубликовал снимки Валеевой 1 июня.
Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузии. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.