Бульвар Шоубиз
 
26 июня, 2022
 
Новости

"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС

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Арестович: Так когда же нас примут в ЕС?
Арестович: Так когда же нас примут в ЕС?
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в Instagram 24 июня опубликовал пост, в котором очертил сроки вступления Украины в Европейский союз.

"Так когда же нас примут в ЕС?" – написал он.

Советник главы Офиса президента сопроводил пост изображением кинохлопушки с надписью "две-три недели".

"Постоянная рубрика: Арестович троллит Арестовича", – прокомментировала подписчица sundoletta.

"Опять троллинг!" – написала galliopanf.

"Так скоро?" – спросила courtenay_jane_t и сопроводила коментарий смеющимися до слез смайлами.

Контекст:

Вечером 23 июня Украина получила статус кандидата в члены Европейского союза.

По мнению вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет, а не десятилетий, как это прогнозируют некоторые европейские чиновники.

Арестович несколько раз употреблял срок "2–3 недели" в отношении окончания активной фазы войны России против Украины". Он уточнял, что подразумевал окончание определенных фаз. Об этом сообщило "Суспільне. Медіа".

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.

Теги: Украина, Алексей Арестович, Европейский союз, советник, Европа, ЕС
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