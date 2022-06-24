"В чем смысл? Просто осложнить жизнь гражданам?" Макаревич высказался о запрете в РФ Facebook

"Впервые в жизни столкнулся в VPN (в Израиле как-то без него живут). Пытаюсь понять – госкомнадзор признал Facebook вредным для российского человека. При этом VPN доступны, никто их не запрещает и все ими пользуются. И чего? В чем смысл этого дерзания? Просто осложнить жизнь гражданам? Или я что-то не догоняю?" – написал он.

Контекст:

В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал компанию Meta – владельца Facebook, Instagram, WhatsApp – экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. 4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов".

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.