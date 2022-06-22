Кондратюк заявил о "трех очевидных проблемах" Арестовича

"У человека минимум три очевидные проблемы: а) понимание причинно-следственных связей; б) звездная болезнь; в) "Остапа несло". Есть еще и г) "Гэ" не стоит комментариев. Нам свое делать!" – написал он.

Контекст:

Арестович раскритиковал деятельность украинских активистов.

После нападения РФ на Украину Кондратюк остался в Украине, не выехал и после того, как отметил 14 марта 60-летие. 12 марта он перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего юбилея, Кондратюк сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом. Во время обстрела в доме никого не было. Кондратюк с женой переехал во Львов за две недели до случившегося.

По словам продюсера, он уже подал документы на оформление государственной помощи для восстановления дома, но готов ее получить только в том случае, если она будет за счет репараций РФ.