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Россия признала Meta экстремистской организацией и запретила ее деятельность

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Деятельность Meta официально запретили в России
Деятельность Meta официально запретили в России
Фото: depositphotos.com

Тверской суд Москвы признал компанию Meta – владельца Facebook, Instagram, WhatsApp – экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Об этом сообщает "Русская служба BBC".

Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией, после того как стало известно, что Facebook и Instagram временно разрешили пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных, а также желать смерти президентам России и Беларуси. Позже компания отменила разрешение на призывы к насилию в отношении президентов.

Во время суда представитель Генпрокуратуры РФ уточнил, что в случае запрета Meta в России пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.

При этом запретительные меры не коснутся WhatsApp – Генпрокуратура посчитала, что у мессенджера отсутствует "функция по публичному распространению информации".

Контекст:

4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов".

13 марта в России начали блокировать Instagram. В Роскомнадзоре 11 марта заявили, что приняли решение о блокировке, потому что в соцсети "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих"

Forbes сообщал, что из-за блокировки Instagram российские блогеры потеряют от $200 млн до $2 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Facebook, экстремизм, Instagram, соцсети, WhatsApp, Meta
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