Россия признала Meta экстремистской организацией и запретила ее деятельность

Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией, после того как стало известно, что Facebook и Instagram временно разрешили пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных, а также желать смерти президентам России и Беларуси. Позже компания отменила разрешение на призывы к насилию в отношении президентов.
Во время суда представитель Генпрокуратуры РФ уточнил, что в случае запрета Meta в России пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.
При этом запретительные меры не коснутся WhatsApp – Генпрокуратура посчитала, что у мессенджера отсутствует "функция по публичному распространению информации".
4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов".
13 марта в России начали блокировать Instagram. В Роскомнадзоре 11 марта заявили, что приняли решение о блокировке, потому что в соцсети "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих"
Forbes сообщал, что из-за блокировки Instagram российские блогеры потеряют от $200 млн до $2 млрд.